Дроны достали Башкирию: какой важный объект РФ удалось поразить

Предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии снова атаковали неопознанные дроны. Интересно, что завод географически находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

"Газпром нефтехим Салават". Фото: из открытых источников

Первыми об атаке сообщили российские пропагандистские СМИ, отметив, что местные жители сообщали о громких звуках.

Российские СМИ отмечают, что ООО "Газпром нефтехим Салават", входящее в структуру ПАО "Газпром", управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает свыше 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен. По данным сервиса Rusprofile, в 2024 году выручка компании составила 303 млрд рублей, а чистая прибыль – 4,4 млрд.

По данным источников дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – основу завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

