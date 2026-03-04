logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дрон замість ліквідації взяв полонених: як гарно здалася група росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрон замість ліквідації взяв полонених: як гарно здалася група росіян

Один скид дрона — четверо полонених: на Вовчанському напрямку здалася група окупантів

4 березня 2026, 17:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Вовчанському напрямку українські військові змусили здатися в полон чотирьох російських окупантів після удару дрона.

Дрон замість ліквідації взяв полонених: як гарно здалася група росіян

Четверо росіян потрапили у полон України на Вовчанському напрямку

Під час аеророзвідки було виявлено штурмову групу противника, яка сховалася в укритті. Екіпаж важкого бомбера 429 бригади "Ахіллес" здійснив точний скид боєприпасу по позиції окупантів.

Після вибуху один із російських військових покинув укриття з піднятими руками, демонструючи намір здатися. Згодом ще троє його товаришів також вийшли із схованки та вирішили скласти зброю.

Бомбер був оснащений додатковими боєприпасами для знищення противника, однак українські військові не відкрили вогонь, оскільки окупанти чітко показали намір здатися.

Такі дії відповідають нормам міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 41 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій забороняє атакувати осіб, які явно демонструють намір скласти зброю або здатися в полон.

Після цього дрон суміжних підрозділів супроводив окупантів до українських позицій, де вони здалися в полон військовим Сухопутних військ України.

У підрозділі зазначають, що цей випадок став прикладом злагодженої взаємодії різних підрозділів Сил оборони України під час виконання бойових завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Донецькій області оператори Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2". Ворожу техніку виявили та атакували бійці 414-ї бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".
"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів. Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/fedorenkoys/1767
Теги:

Новини

Всі новини