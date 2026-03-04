Дрон замість ліквідації взяв полонених: як гарно здалася група росіян

На Вовчанському напрямку українські військові змусили здатися в полон чотирьох російських окупантів після удару дрона.

Четверо росіян потрапили у полон України на Вовчанському напрямку

Під час аеророзвідки було виявлено штурмову групу противника, яка сховалася в укритті. Екіпаж важкого бомбера 429 бригади "Ахіллес" здійснив точний скид боєприпасу по позиції окупантів.

Після вибуху один із російських військових покинув укриття з піднятими руками, демонструючи намір здатися. Згодом ще троє його товаришів також вийшли із схованки та вирішили скласти зброю.

Бомбер був оснащений додатковими боєприпасами для знищення противника, однак українські військові не відкрили вогонь, оскільки окупанти чітко показали намір здатися.

Такі дії відповідають нормам міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 41 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій забороняє атакувати осіб, які явно демонструють намір скласти зброю або здатися в полон.

Після цього дрон суміжних підрозділів супроводив окупантів до українських позицій, де вони здалися в полон військовим Сухопутних військ України.

У підрозділі зазначають, що цей випадок став прикладом злагодженої взаємодії різних підрозділів Сил оборони України під час виконання бойових завдань.

"Тор-М2" є одним із сучасних комплексів протиповітряної оборони російської армії. Він здатний одночасно супроводжувати десятки повітряних цілей, виявляючи їх на значній відстані, а також уражати широкий спектр повітряних об’єктів. Російські війська активно застосовують ці комплекси для протидії українським безпілотникам, перехоплення ракет та прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

