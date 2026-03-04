Дрон вместо ликвидации взял пленных: как хорошо показалась группа россиян

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Волчанском направлении украинские военные заставили сдаться в плен четырех российских окупантов после удара дрона.
Четверо россиян попали в плен Украины на Волчанском направлении
Во время аэроразведки была обнаружена спрятавшаяся в укрытии штурмовая группа противника. Экипаж тяжелого бомбера 429 бригады "Ахиллес" совершил точный сброс боеприпаса по позиции окупантов.
После взрыва один из российских военных покинул укрытие с поднятыми руками, демонстрируя намерение сдаться. Впоследствии еще трое его товарищей также вышли из тайника и решили сложить оружие.
Бомбер был оснащен дополнительными боеприпасами для уничтожения противника, однако украинские военные не открыли огонь, поскольку оккупанты четко показали намерение сдаться.
Такие действия соответствуют нормам международного гуманитарного права. В частности, статья 41 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям запрещает атаковать лиц, явно демонстрирующих намерение сложить оружие или сдаться в плен.
После этого дрон смежных подразделений сопровождал оккупантов к украинским позициям, где они сдались в плен военным Сухопутным войскам Украины.
В подразделении отмечают, что этот случай стал примером слаженного взаимодействия разных подразделений Сил обороны Украины во время выполнения боевых задач.