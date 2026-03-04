logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дрон вместо ликвидации взял пленных: как хорошо показалась группа россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Дрон вместо ликвидации взял пленных: как хорошо показалась группа россиян

Один сброс дрона - четверо пленных: на Волчанском направлении сдалась группа оккупантов

4 марта 2026, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Волчанском направлении украинские военные заставили сдаться в плен четырех российских окупантов после удара дрона.

Дрон вместо ликвидации взял пленных: как хорошо показалась группа россиян

Четверо россиян попали в плен Украины на Волчанском направлении

Во время аэроразведки была обнаружена спрятавшаяся в укрытии штурмовая группа противника. Экипаж тяжелого бомбера 429 бригады "Ахиллес" совершил точный сброс боеприпаса по позиции окупантов.

После взрыва один из российских военных покинул укрытие с поднятыми руками, демонстрируя намерение сдаться. Впоследствии еще трое его товарищей также вышли из тайника и решили сложить оружие.

Бомбер был оснащен дополнительными боеприпасами для уничтожения противника, однако украинские военные не открыли огонь, поскольку оккупанты четко показали намерение сдаться.

Такие действия соответствуют нормам международного гуманитарного права. В частности, статья 41 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям запрещает атаковать лиц, явно демонстрирующих намерение сложить оружие или сдаться в плен.

После этого дрон смежных подразделений сопровождал оккупантов к украинским позициям, где они сдались в плен военным Сухопутным войскам Украины.

В подразделении отмечают, что этот случай стал примером слаженного взаимодействия разных подразделений Сил обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области операторы Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".
"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов. Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/fedorenkoys/1767
Теги:

Новости

Все новости