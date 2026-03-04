Дрон вместо ликвидации взял пленных: как хорошо показалась группа россиян

На Волчанском направлении украинские военные заставили сдаться в плен четырех российских окупантов после удара дрона.

Четверо россиян попали в плен Украины на Волчанском направлении

Во время аэроразведки была обнаружена спрятавшаяся в укрытии штурмовая группа противника. Экипаж тяжелого бомбера 429 бригады "Ахиллес" совершил точный сброс боеприпаса по позиции окупантов.

После взрыва один из российских военных покинул укрытие с поднятыми руками, демонстрируя намерение сдаться. Впоследствии еще трое его товарищей также вышли из тайника и решили сложить оружие.

Бомбер был оснащен дополнительными боеприпасами для уничтожения противника, однако украинские военные не открыли огонь, поскольку оккупанты четко показали намерение сдаться.

Такие действия соответствуют нормам международного гуманитарного права. В частности, статья 41 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям запрещает атаковать лиц, явно демонстрирующих намерение сложить оружие или сдаться в плен.

После этого дрон смежных подразделений сопровождал оккупантов к украинским позициям, где они сдались в плен военным Сухопутным войскам Украины.

В подразделении отмечают, что этот случай стал примером слаженного взаимодействия разных подразделений Сил обороны Украины во время выполнения боевых задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области операторы Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Вражескую технику обнаружили и атаковали бойцы 414-й бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра".

"Тор-М2" является одним из современных комплексов противовоздушной обороны русской армии. Он способен одновременно сопровождать десятки воздушных целей, обнаруживая их на значительном расстоянии, а также поражать широкий спектр воздушных объектов. Российские войска активно используют эти комплексы для противодействия украинским беспилотникам, перехвата ракет и прикрытия позиций подразделений и важных тыловых объектов.

