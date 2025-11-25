Дрісколл в ОАЕ мав зустрітися не лише з росіянами: хто мав представляти Україну

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл прибув у понеділок до Абу-Дабі для проведення переговорів з представниками України та Росії, оскільки Вашингтон наполягає на просуванні до мирної угоди для завершення війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила Financial Times, посилаючись на американського чиновника та джерела, знайомі з деталями зустрічі.

Ден Дрісколл. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Дрісколл увечері в понеділок розпочав переговори з російською делегацією. Обговорення планувалося продовжити у вівторок, 25 листопада.

Джерела зазначають, що склад російської делегації спочатку не відомий. Водночас повідомляється, що Дрісколл мав провести зустріч із головою української військової розвідки (ГУР) Кирилом Будановим. Запити журналістів до українського ГУР залишилися без відповіді.

FT зазначає, що переговори в Абу-Дабі стали наступною фазою після консультацій між українськими та американськими представниками в Женеві, в яких також брав участь Дрісколл. За словами американського чиновника, секретар армії США останніми днями відіграє ключову роль у мирному процесі і має передати Москві інформацію, обговорену у Швейцарії.

Чиновник також повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф продовжують роботу з просування ініціативи з інших напрямків. Він наголосив, що участь Дріскола дозволяє розширювати дипломатичні зусилля.

"Ми працюємо цілодобово, роблячи все можливе, щоб рухатися якнайшвидше", — зазначив він.

Наразі невідомо, чи відбувалися переговори між трьома сторонами спільно чи в окремих форматах. FT нагадує, що Буданов і ГУР зберігали один із небагатьох робочих каналів зв'язку з Росією протягом війни, що дозволило провести великі обміни військовополоненими та вирішувати інші питання.

Крім того, згідно з указом президента України, підписаним у суботу, Кирило Буданова включено до складу офіційної української делегації з дев'яти осіб, якій надано повноваження брати участь у переговорах із США та Росією для досягнення "справедливого та міцного миру".

