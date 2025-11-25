Дрисколл в ОАЭ должен был встретиться не только с россиянами: кто должен был представлять Украину

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с представителями Украины и России, поскольку Вашингтон настаивает на продвижении к мирному соглашению для завершения войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на американского чиновника и источники, знакомые с деталями встречи.

Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников

По данным издания, Дрисколл вечером в понедельник начал переговоры с российской делегацией. Обсуждения планировалось продолжить и во вторник, 25 ноября.

Источники отмечают, что состав российской делегации изначально не был известен. Вместе с тем сообщается, что Дрисколл должен был провести встречу с главой украинской военной разведки (ГУР) Кириллом Будановым. Запросы журналистов в украинское ГУР остались без ответа.

FT отмечает, что переговоры в Абу-Даби стали следующей фазой после консультаций между украинскими и американскими представителями в Женеве, в которых также участвовал Дрисколл. По словам американского чиновника, секретарь армии США в последние дни играет ключевую роль в мирном процессе и должен передать Москве информацию, обсужденную в Швейцарии.

Чиновник также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф продолжают работу по продвижению инициативы с других направлений. Он подчеркнул, что участие Дрисколла позволяет расширять дипломатические усилия.

"Мы работаем круглосуточно, делая всё возможное, чтобы двигаться как можно быстрее", — отметил он.

Пока неизвестно, проходили ли переговоры между тремя сторонами совместно или в отдельных форматах. FT напоминает, что Буданов и ГУР сохраняли один из немногих рабочих каналов связи с Россией на протяжении войны, что позволило провести крупные обмены военнопленными и решать другие вопросы.

Кроме того, согласно указу президента Украины, подписанному в субботу, Кирилл Буданов включён в состав официальной украинской делегации из девяти человек, которой предоставлены полномочия участвовать в переговорах с США и Россией для достижения "справедливого и прочного мира".

