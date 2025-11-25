logo

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дрисколл в ОАЭ должен был встретиться не только с россиянами: кто должен был представлять Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Дрисколл в ОАЭ должен был встретиться не только с россиянами: кто должен был представлять Украину

Financial Times пишет о том, что министр армии США Дрисколл планировал встретиться с Будановым в ОАЭ

25 ноября 2025, 10:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл прибыл в понедельник в Абу-Даби для проведения переговоров с представителями Украины и России, поскольку Вашингтон настаивает на продвижении к мирному соглашению для завершения войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на американского чиновника и источники, знакомые с деталями встречи.

Дрисколл в ОАЭ должен был встретиться не только с россиянами: кто должен был представлять Украину

Дэн Дрисколл. Фото: из открытых источников

По данным издания, Дрисколл вечером в понедельник начал переговоры с российской делегацией. Обсуждения планировалось продолжить и во вторник, 25 ноября.

Источники отмечают, что состав российской делегации изначально не был известен. Вместе с тем сообщается, что Дрисколл должен был провести встречу с главой украинской военной разведки (ГУР) Кириллом Будановым. Запросы журналистов в украинское ГУР остались без ответа.

FT отмечает, что переговоры в Абу-Даби стали следующей фазой после консультаций между украинскими и американскими представителями в Женеве, в которых также участвовал Дрисколл. По словам американского чиновника, секретарь армии США в последние дни играет ключевую роль в мирном процессе и должен передать Москве информацию, обсужденную в Швейцарии.

Чиновник также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф продолжают работу по продвижению инициативы с других направлений. Он подчеркнул, что участие Дрисколла позволяет расширять дипломатические усилия. 

"Мы работаем круглосуточно, делая всё возможное, чтобы двигаться как можно быстрее", — отметил он.

Пока неизвестно, проходили ли переговоры между тремя сторонами совместно или в отдельных форматах. FT напоминает, что Буданов и ГУР сохраняли один из немногих рабочих каналов связи с Россией на протяжении войны, что позволило провести крупные обмены военнопленными и решать другие вопросы.

Кроме того, согласно указу президента Украины, подписанному в субботу, Кирилл Буданов включён в состав официальной украинской делегации из девяти человек, которой предоставлены полномочия участвовать в переговорах с США и Россией для достижения "справедливого и прочного мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр США Дрисколл встречался с россиянами: детали.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/55a9f8cb-52fd-40f2-97ff-e0a13a17e5eb
Теги:

Новости

Все новости