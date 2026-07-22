logo_ukra

BTC/USD

65808

ETH/USD

1912.99

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Драпатого терміново оголосили в розшук РФ: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Драпатого терміново оголосили в розшук РФ: деталі

Це не вперше, коли українським генерал-майором цікавиться Слідчій комітет Росії

22 липня 2026, 08:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. Звертає увагу деталь, що це не вперше, коли військового розшукують окупанти.

Драпатого терміново оголосили в розшук РФ: деталі

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням, спеціальна картка "Розшукується" з'явилась у базі розшуку МВС РФ відразу після призначення. Зазначається, що його "розшукують за статтею КК".

Іншої конкретики, за що саме подали Драпатого у розшук окупанти – незрозуміло. Інформація про конкретну статтю КК РФ відсутня.

Проте у Росії це досить поширена практика, коли українським генерал-майором цікавиться Слідчій комітет Росії. Раніше СК РФ заочно висунув звинувачення Драпатому.

За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією об’єднаних сил України.

Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.

Раніше "Коментарі" писали – в Україні змінили Головнокомандувача Збройних Сил. Про рішення призначити на цю посаду Михайла Драпатого 21 липня офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, нове керівництво разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вже сформувало бачення того, як має змінитися конфігурація Генерального штабу. Зміни незворотні. Водночас Володимир Зеленський висловив вдячність Олександру Сирському за захист столиці, Харківський контрнаступ та Курську операцію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини