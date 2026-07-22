Драпатого терміново оголосили в розшук РФ: деталі

Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. Звертає увагу деталь, що це не вперше, коли військового розшукують окупанти.

Михайло Драпатий. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням, спеціальна картка "Розшукується" з'явилась у базі розшуку МВС РФ відразу після призначення. Зазначається, що його "розшукують за статтею КК".

Іншої конкретики, за що саме подали Драпатого у розшук окупанти – незрозуміло. Інформація про конкретну статтю КК РФ відсутня.

Проте у Росії це досить поширена практика, коли українським генерал-майором цікавиться Слідчій комітет Росії. Раніше СК РФ заочно висунув звинувачення Драпатому.

За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією об’єднаних сил України.

Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих "ДНР" і "ЛНР". Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.

Раніше "Коментарі" писали – в Україні змінили Головнокомандувача Збройних Сил. Про рішення призначити на цю посаду Михайла Драпатого 21 липня офіційно повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За словами глави держави, нове керівництво разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою вже сформувало бачення того, як має змінитися конфігурація Генерального штабу. Зміни незворотні. Водночас Володимир Зеленський висловив вдячність Олександру Сирському за захист столиці, Харківський контрнаступ та Курську операцію.



