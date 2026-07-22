Драпатого срочно объявили в розыск РФ: детали

Новоназначенный главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен МВД России в розыск. Обращает внимание деталь, что это не в первый раз, когда военного разыскивают оккупанты.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, специальная карточка "Разыскивается" появилась в базе розыска МВД РФ сразу после назначения. Отмечается, что его "разыскивают по статье УК".

Другой конкретики, за что подали Драпатого в розыск оккупанты – непонятно. Информация о конкретной статье УК РФ отсутствует.

Однако в России это достаточно распространенная практика, когда украинским генерал-майором интересуется Следственный комитет России. Ранее СК РФ заочно предъявил обвинение Драпатому.

По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял всеобщее командование операцией объединенных сил Украины.

Под их руководством украинские военные якобы совершили более 70 обстрелов населенных пунктов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Отмечается, что в результате якобы погибли и были ранены 154 человека.

Также издание "Комментарии" сообщало – Драпатий сделал первое заявление после назначения: пообещал изменить.

Ранее "Комментарии" писали – в Украине сменили Главнокомандующего Вооруженными Силами. О решении назначить на этот пост Михаила Драпатого 21 июля официально уведомил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам главы государства, новое руководство вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже сформировало видение того, как изменится конфигурация Генерального штаба. Изменения необратимы. В то же время Владимир Зеленский выразил благодарность Александру Сырскому за защиту столицы, Харьковское контрнаступление и Курскую операцию.



