

















Призначення генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ відкриває новий етап для української армії, однак новому керівнику доведеться боротися не лише з російською агресією, а й із внутрішніми викликами. Таку думку висловив громадський діяч і політичний експерт Борислав Береза.

Фото: з відкритих джерел

За словами Берези, Драпатий має високий авторитет серед військових і користується підтримкою суспільства завдяки своїм діям на фронті.

"Мабуть, уперше в історії України головкомом стає людина, яка отримала три догани від попереднього головкома. Але ми всі знаємо, хто такий Михайло Драпатий. Це людина, яка неодноразово гасила російські прориви на фронті", – заявив він.

Водночас Береза вважає, що призначення Драпатого не означає швидкого перелому у війні. За його словами, новий головнокомандувач отримує у спадок складну ситуацію на фронті, кадрові проблеми та дефіцит резервів.

"Драпатий може змінити хід війни. Він розумний, прагматичний і досвідчений військовий. Але він не чарівник. Йому потрібні ресурси, і найголовніше – резерви", – наголосив експерт.

Береза також припустив, що найближчим часом в Україні триватиме посилення мобілізації. Він закликав не пов'язувати це рішення особисто з новим головнокомандувачем, оскільки відповідні процеси, за його словами, були заплановані ще до кадрових змін.

"Мобілізація все одно буде посилюватися. Це потрібно чесно пояснювати людям", – зазначив він.

Окремо політичний експерт попередив про можливі інформаційні атаки проти нового керівника ЗСУ.

"Популярність нового головнокомандувача нищитимуть системно та послідовно. Будуть і інформаційні кампанії, і дискредитація", – переконаний Береза.

Він також висловив думку, що військовому командуванню необхідно надати достатньо самостійності у прийнятті рішень.

"Президенту не варто втручатися в керування армією, якщо він не має відповідної військової підготовки. Це може лише створити додатковий хаос", – сказав Береза.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри санкції Заходу, дипломатичний тиск і значні втрати у війні проти України, Кремлю вдалося уникнути міжнародної ізоляції та зберегти внутрішню стабільність. Саме це, на думку політичної дослідниці Ганни Нотте, зміцнило впевненість Володимира Путіна у можливості витримати тривале протистояння із Заходом. Про це вона пише у колонці для The New York Times.