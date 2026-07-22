«Драпатого будут уничтожать»: названа причина, почему новый главком станет проблемой для всех



















Назначение генерала Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ открывает новый этап для украинской армии, однако новому руководителю придется сражаться не только с российской агрессией, но и с внутренними вызовами. Такое мнение высказал общественный деятель и политический эксперт Борислав Береза.

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По словам Березы, Драпатий обладает высоким авторитетом среди военных и пользуется поддержкой общества благодаря своим действиям на фронте.

"Пожалуй, впервые в истории Украины главкомом становится человек, получивший три выговора от предыдущего главка. Но мы все знаем, кто такой Михаил Драпатый. Это человек, который неоднократно гасил российские прорывы на фронте", — заявил он.

В то же время, Береза считает, что назначение Драпатого не означает быстрого перелома в войне. По его словам, новый главнокомандующий наследует сложную ситуацию на фронте, кадровые проблемы и дефицит резервов.

"Драпат может изменить ход войны. Он умный, прагматичный и опытный военный. Но он не волшебник. Ему нужны ресурсы, и самое главное — резервы", — подчеркнул эксперт.

Береза также предположил, что в ближайшее время в Украине продолжится усиление мобилизации. Он призвал не увязывать это решение лично с новым главнокомандующим, поскольку соответствующие процессы, по его словам, были запланированы еще до кадровых изменений.

"Мобилизация все равно будет усиливаться. Это нужно честно объяснять людям", – отметил он.

Отдельно политический эксперт предупредил о возможных информационных атаках против нового руководителя ВСУ.

"Популярность нового главнокомандующего будут уничтожать системно и последовательно. Будут и информационные кампании, и дискредитация", – уверен Береза.

Он также выразил мнение, что военному командованию необходимо предоставить достаточно самостоятельности в принятии решений.

"Президенту не стоит вмешиваться в управление армией, если у него нет соответствующей военной подготовки. Это может лишь создать дополнительный хаос", – сказал Береза.

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