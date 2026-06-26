Др чого призведуть 40 днів масоваих атак по РФ: українців приголомшили змінами у війні

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо проведення 40-денної спецоперації СБУ на території Росії, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. На думку глави держави, саме далекобійні санкції проти держави-агресора спонукатимуть ворога до початку дипломатичного врегулювання конфлікту. Проте чи насправді реальний такий сценарій? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.



Фото: портал "Коментарі"

Зокрема, чат-бот ChatGPT вважає, що посилення ударів по військових об'єктах Росії протягом 40 днів може змінити динаміку війни, але гарантувати такий результат неможливо. Якщо атаки порушать логістику, роботу аеродромів, складів боєприпасів і оборонних підприємств, це здатне послабити бойові можливості російської армії та змусити її перекидати сили на захист власної території.

Водночас Росія може відповісти новою хвилею атак по Україні або залученням додаткових ресурсів, що лише посилить ескалацію. Тому розраховувати, що 40 днів ударів самі по собі змусять Кремль припинити війну, не варто. Найбільшого ефекту така стратегія може досягти лише у поєднанні з міжнародним тиском, санкціями та підтримкою України. Саме сукупність військових, політичних і дипломатичних чинників визначатиме подальший перебіг війни та перспективи її завершення.

Чат-бот Copilot вважає, що ідея Володимира Зеленського про інтенсивні удари по Росії протягом 40 днів може стати спробою змінити хід війни силовим шляхом. Така стратегія здатна завдати серйозних втрат противнику, підірвати його логістику й моральний стан, а також продемонструвати союзникам рішучість України. Водночас вона несе значні ризики: Москва може відповісти масштабнішими атаками проти українських міст і критичної інфраструктури, що призведе до ще більшої інтенсивності бойових дій і зростання втрат з обох боків.

У довгостроковій перспективі результат залежатиме від того, чи зможе Україна підтримувати темп і отримати достатню допомогу від Заходу. Якщо удари змусили б Кремль усвідомити безперспективність затяжної війни, це могло б наблизити переговори. Але якщо Росія витримає тиск, конфлікт лише загостриться.

При цьому чат-бот Gemini назвав ідею Володимира Зеленського щодо інтенсивної 40-денної операції системних ударів по території Росії логічним кроком у стратегії асиметричної війни, спрямованим на створення критичного тиску на Кремль. Масовані атаки на нафтопереробну галузь, військові склади та логістичні вузли мають на меті завдати ворогу максимальних економічних і ресурсних збитків. Це не просто військова відповідь, а спроба змусити агресора сісти за стіл переговорів через усвідомлення, що ціна продовження війни стає для нього непомірною.

Таким чином, всі три версії ШІ погоджуються на доцільності пропозиції глави держави щодо атак по агресору, хоча при цьому не варто виключати суттєвої ескалації атак з боку Росії по об'єктах цивільної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що у травні українські Сили оборони досягли одного з найкращих результатів за останні роки у справі деокупації територій. За підсумками місяця площа звільнених земель перевищила території, які за цей самий період змогли окупувати російські війська. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".