Что приведут 40 дней массовых атак по РФ: украинцев ошеломили изменениями в войне

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление по поводу проведения 40-дневной спецоперации СБУ на территории России, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина завершить войну. По мнению главы государства, именно дальнобойные санкции против государства-агрессора будут побуждать врага к началу дипломатического урегулирования конфликта. Однако действительно ли реальный такой сценарий? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.



Фото: портал "Комментарии"

В частности, чат-бот ChatGPT считает, что ужесточение ударов по военным объектам России в течение 40 дней может изменить динамику войны, но гарантировать такой результат невозможно. Если атаки нарушат логистику, работу аэродромов, складов боеприпасов и оборонных компаний, это способно ослабить боевые способности русской армии и вынудить ее опрокидывать силы на защиту своей местности.

В то же время, Россия может ответить новой волной атак по Украине или привлечением дополнительных ресурсов, что лишь усилит эскалацию. Потому рассчитывать, что 40 дней ударов сами по себе заставят Кремль прекратить войну, не стоит. Наибольшего эффекта такая стратегия может достигнуть только в сочетании с международным давлением, санкциями и поддержкой Украины. Именно совокупность военных, политических и дипломатических факторов будет определять дальнейшее течение войны и перспективы ее завершения.

Чат-бот Copilot считает, что идея Владимира Зеленского об интенсивных ударах по России в течение 40 дней может оказаться попыткой изменить ход войны силовым путем. Такая стратегия способна нанести серьезные потери противнику, взорвать его логистику и моральное состояние, а также продемонстрировать союзникам решительность Украины. В то же время она несет значительные риски: Москва может ответить более масштабными атаками против украинских городов и критической инфраструктуры, что приведет к еще большей интенсивности боевых действий и росту потерь с обеих сторон.

В долгосрочной перспективе результат будет зависеть от того, сможет ли Украина поддерживать темп и получить достаточную помощь от Запада. Если бы удары заставили Кремль осознать бесперспективность затяжной войны, это могло бы приблизить переговоры. Но если Россия выдержит давление, конфликт только обострится.

При этом чат-бот Gemini назвал идею Владимира Зеленского по интенсивной 40-дневной операции системных ударов по территории России логичным шагом в стратегии асимметричной войны, направленным на создание критического давления на Кремль. Массированные атаки на нефтеперерабатывающую отрасль, военные склады и логистические узлы имеют целью нанести врагу максимальный экономический и ресурсный ущерб. Это не просто военный ответ, а попытка заставить агрессора сесть за стол переговоров из-за осознания, что цена продолжения войны становится для него непомерной.

Таким образом, все три версии ИИ соглашаются на целесообразность предложения главы государства по атакам по агрессору, хотя при этом не следует исключать существенную эскалацию атак со стороны России по объектам гражданской инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал , что в мае украинские Силы обороны достигли одного из лучших результатов за последние годы в деле деоккупации территорий. По итогам месяца площадь освобожденных земель превысила территории, которые за этот период смогли оккупировать российские войска. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".