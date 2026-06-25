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Росія горітиме у вогні 40 днів: СБУ проведе операцію для спонукання Путіна до завершення війни

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ про виконання плану далекобійних ударів по державі-агресору.

25 червня 2026, 20:50
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок нової 40-денної операції Служби безпеки України, спрямованої на посилення тиску на Росію та створення передумов для припинення війни. За словами глави держави, відповідне рішення було ухвалене після доповіді тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмари.

Росія горітиме у вогні 40 днів: СБУ проведе операцію для спонукання Путіна до завершення війни

Фото: з відкритих джерел

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що під час наради були розглянуті результати роботи СБУ, ефективність далекобійних ударів по військових об'єктах противника, заходи середньої дальності, а також діяльність Центру спеціальних операцій "Альфа" на передовій.

"Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", — повідомив президент. 

За словами Зеленського, Служба безпеки України вже протягом кількох місяців демонструє високі результати на фронті завдяки широкому використанню безпілотних систем різних типів. Він зазначив, що саме сучасні дрони стали одним із ключових інструментів захисту українських позицій і завдання втрат російським військам.

Окремо глава держави відзначив роботу Центру спеціальних операцій "Альфа", який, за його словами, демонструє найкращі результати з ураження особового складу та військової техніки російських окупаційних сил.

Крім ситуації на фронті, учасники наради також обговорили питання внутрішньої безпеки України та заходи для протидії наявним загрозам.

"Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України. Вдячний за захист нашої держави та українців!" — підсумував Володимир Зеленський. 

Портал "Коментарі" вже писав, що один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — НПЗ "НОРСІ", що належить компанії "Лукойл", тимчасово припинив виробництво після атаки безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в російській нафтогазовій галузі.



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