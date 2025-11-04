Довкола Покровська та Костянтинівки складна ситуація: військовий пояснив, навіщо ці міста Путіну

Покровськ та Костянтинівка опинилися на шляху російських військ, які намагаються виконати завдання, поставлені президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Роман Костенко (фото з відкритих джерел)

Відповідаючи на запитання щодо ситуації навколо Покровська та Костянтинівки, а також можливих боїв безпосередньо за Костянтинівку, депутат зазначив, що мета російських окупантів полягає у прагненні захопити весь Донбас.

"Зараз ідуть ці бої. Це міста, які стали на їхньому шляху до виконання цих завдань, які були поставлені Путіним перед його армією", — сказав Костенко.

Коментуючи ситуацію в Покровську, він наголосив, що вона залишається складною.

"Зараз туди кинуто багато підрозділів, у тому числі спецпідрозділів. Таких як 'Альфа', ГУР… Вони намагаються стабілізувати ситуацію там", — зазначив парламентар.

За його словами, противник намагається проникати в межі Покровська.

"Там ще немає цілих бригад за кількістю, але він уже є і починає закріплюватися. І десь починає підтискати наших захисників. Але найгірше — це те, що вони створюють такі умови для півоточення", — підкреслив Костенко.

Щодо Костянтинівки він додав, що не виключено подальше просування російських військ.

"Там також ситуація складна. Там просто так містом ніхто не пересувається. Ворог контролює його своїми засобами FPV, дронами… Зараз поки там не так критично, як по Покровську", — зазначив депутат.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські окупанти захопили вже 85% Покровська. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив Х оглядач німецького таблоїду "Bild" Юліан Ріпке.

Журналіст зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.



При цьому аналітики DeepState підтвердили, що російські окупаційні війська просунулися на Харківщині, а також на агломерацію Покровська.