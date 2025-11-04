Вокруг Покровска и Константиновки сложная ситуация: военный объяснил, зачем эти города Путину

Покровск и Константиновка оказались на пути российских войск, пытающихся выполнить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Роман Костенко (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос по поводу ситуации вокруг Покровска и Константиновки, а также возможных боев непосредственно за Константиновку, депутат отметил, что цель российских окупантов состоит в стремлении захватить весь Донбасс.

"Сейчас идут эти бои. Это города, ставшие на их пути к выполнению этих задач, которые были поставлены Путиным перед его армией", — сказал Костенко.

Комментируя ситуацию в Покровске, он подчеркнул, что она остается сложной.

"Сейчас туда брошено много подразделений, в том числе спецподразделений. Таких как 'Альфа', ГУР… Они пытаются стабилизировать ситуацию там", — отметил парламентарий.

По его словам, противник пытается проникать в пределы Покровска.

"Там еще нет целых бригад по количеству, но он уже есть и начинает закрепляться. И где-то начинает поджимать наших защитников. Но хуже всего — это то, что они создают такие условия для полуокружения", — подчеркнул Костенко.

По Константиновке он добавил, что не исключено дальнейшее продвижение российских войск.

"Там тоже ситуация сложная. Там просто так по городу никто не передвигается. Враг контролирует его своими средствами FPV, дронами… Сейчас пока там не так критично, как по Покровску", — отметил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры захватили уже 85% Покровска . Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил Х обозреватель немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рипке.

Журналист отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.



При этом аналитики DeepState подтвердили, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской области, а также на агломерацию Покровска.