Довгий час було затишшя: в якому місті окупанти знову пішли в наступ

У Вовчанську Харківської області російські окупаційні війська намагаються просунутися у південно-західній частині міста. Тривають тяжкі бої. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Групування об'єднаних сил.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Як уточнили в командуванні, на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Дворічанського.

"Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають тяжкі бої", — йдеться у повідомленні.

На Куп'янському напрямку війська РФ здійснили 12 спроб прориву біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки – всі атаки відбиті.

Також дев'ять разів ворог штурмував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону поблизу Новоєгорівки, Андріївки, Греківки, Зарічного, Новоселівки, а також у напрямку Коровіного Яру та Дружелюбівки.

Українські захисники продовжують тримати позиції, не дозволяючи ворогові просунутися вперед.

Варто зазначити, Вовчанськ – місто в Харківській області, яке під час російсько-української війни неодноразово опинилося в зоні запеклих боїв.

2022 року його короткочасно окупували, але звільнили під час Слобожанського контрнаступу.

У 2024 році російська армія відновила наступ, і місто було майже знищене. Через обстріл та евакуацію кількість мешканців скоротилася з 17 тисяч до кількох десятків.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російські окупаційні війська просунулися у Донецькій та Харківській областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляють аналітики моніторингового каналу "DeepState".



