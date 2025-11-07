Довгий час було затишшя: в якому місті окупанти знову пішли в наступ

Рубрики
Кравцев Сергей
У Вовчанську Харківської області російські окупаційні війська намагаються просунутися у південно-західній частині міста. Тривають тяжкі бої. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Групування об'єднаних сил.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Як уточнили в командуванні, на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Дворічанського.
На Куп'янському напрямку війська РФ здійснили 12 спроб прориву біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки – всі атаки відбиті.
Також дев'ять разів ворог штурмував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону поблизу Новоєгорівки, Андріївки, Греківки, Зарічного, Новоселівки, а також у напрямку Коровіного Яру та Дружелюбівки.
Українські захисники продовжують тримати позиції, не дозволяючи ворогові просунутися вперед.
Варто зазначити, Вовчанськ – місто в Харківській області, яке під час російсько-української війни неодноразово опинилося в зоні запеклих боїв.
2022 року його короткочасно окупували, але звільнили під час Слобожанського контрнаступу.
У 2024 році російська армія відновила наступ, і місто було майже знищене. Через обстріл та евакуацію кількість мешканців скоротилася з 17 тисяч до кількох десятків.
