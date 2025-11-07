Долгое время было затишье: в каком городе оккупанты вновь пошли в наступление

В Волчанске Харьковской области российские оккупационные войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Продолжаются тяжелые бои. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Группировки объединенных сил.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как уточнили в командовании, на Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях состоялось 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

"Основные усилия врага сосредоточены на попытках расширить вклинение в юго-западной части города Волчанск. Продолжаются тяжелые бои", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении войска РФ осуществили 12 попыток прорыва возле Петропавловки, Песчаного и Глушковки — все атаки отбиты.

Также девять раз враг штурмовал позиции Сил обороны на Лиманском направлении, пытаясь прорвать оборону вблизи Новоегоровки, Андреевки, Грековки, Заречного, Новоселовки, а также в направлении Коровиного Яра и Дружелюбовки.

Украинские защитники продолжают держать позиции, не позволяя врагу продвинуться вперед.

Стоит отметить, Волчанск – город в Харьковской области, который во время российско-украинской войны неоднократно оказывался в зоне ожесточенных боев.

В 2022 году его кратковременно оккупировали, но освободили во время Слобожанского контрнаступления.

В 2024 году российская армия возобновила наступление, и город был почти уничтожен. Из-за обстрелов и эвакуации количество жителей сократилось с 17 тысяч до нескольких десятков.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики мониторингового канала "DeepState".



