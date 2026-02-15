Дорога до Краматорська тільки зі сльозами: військові розказали правду про маршрут на фронт

У прифронтових регіонах після танення снігу різко погіршився стан автомобільних доріг, які ведуть до міст поблизу лінії бойового зіткнення. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс".

Дорога до Краматорська

Йдеться насамперед про Донеччину, Дніпропетровщину та Харківщину — саме цими маршрутами проходять ключові логістичні шляхи до передових позицій. За словами військового, протягом 2025 року на цих напрямках активно проводили ямковий ремонт.

Втім, після зими значна частина відремонтованого покриття фактично зруйнувалася. За оцінкою військового, до ремонту дороги перебували в такому стані, що потребували повної заміни полотна. Натомість було обрано вибіркове латання, яке не витримало погодних умов.

Особливо складною, за його словами, залишається ситуація з під’їздами до Краматорська — незалежно від напрямку руху, стан дорожнього покриття суттєво ускладнює пересування транспорту.

Проблеми з інфраструктурою безпосередньо впливають на швидкість і стабільність логістики у прифронтових районах, що має значення для забезпечення підрозділів.

