В прифронтовых регионах после таяния снега резко ухудшилось состояние автомобильных дорог, ведущих к городам вблизи линии боевого столкновения. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны с позывным "Алексом".

Дорога в Краматорск

Речь идет прежде всего о Донбассе, Днепропетровщине и Харьковщине — именно по этим маршрутам проходят ключевые логистические пути к передовым позициям. По словам военного, в течение 2025 года в этих направлениях активно проводили ямочный ремонт.

Однако после зимы значительная часть отремонтированного покрытия фактически разрушилась. По оценке военного, до ремонта дороги находились в таком состоянии, что нуждались в полной замене полотна. В то же время было выбрано выборочное латание, не выдержавшее погодных условий.

Особенно сложной, по его словам, остается ситуация с подъездами в Краматорск — независимо от направления движения, состояние дорожного покрытия существенно усложняет передвижение транспорта.

Проблемы с инфраструктурой оказывают непосредственное влияние на скорость и стабильность логистики в прифронтовых районах, что имеет значение для обеспечения подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители движения сопротивления "АТЕШ" заявили о диверсии на территории Орловской области России. По их словам, на железнодорожном узле в городе Орел был подожжен магистральный грузовой электровоз серии ВЛ80.

Как сообщается, в результате поджога из строя выведено критически важное оборудование локомотива. ВЛ80 является одним из наиболее распространенных тяжелых электровозов на железной дороге и активно используется для транспортировки многотонных грузов, в том числе военных эшелонов.

