Дорога в Краматорск только со слезами: военные рассказали правду о маршруте на фронт

Ткачова Марія
В прифронтовых регионах после таяния снега резко ухудшилось состояние автомобильных дорог, ведущих к городам вблизи линии боевого столкновения. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны с позывным "Алексом".
Дорога в Краматорск
Речь идет прежде всего о Донбассе, Днепропетровщине и Харьковщине — именно по этим маршрутам проходят ключевые логистические пути к передовым позициям. По словам военного, в течение 2025 года в этих направлениях активно проводили ямочный ремонт.
Однако после зимы значительная часть отремонтированного покрытия фактически разрушилась. По оценке военного, до ремонта дороги находились в таком состоянии, что нуждались в полной замене полотна. В то же время было выбрано выборочное латание, не выдержавшее погодных условий.
Особенно сложной, по его словам, остается ситуация с подъездами в Краматорск — независимо от направления движения, состояние дорожного покрытия существенно усложняет передвижение транспорта.
Проблемы с инфраструктурой оказывают непосредственное влияние на скорость и стабильность логистики в прифронтовых районах, что имеет значение для обеспечения подразделений.