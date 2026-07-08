Допомоги для України стане ще менше: давній союзник Києва шокував жорстким планом

Болгарія більше не має можливостей передавати Україні зброю зі складів власної армії, оскільки відповідні ресурси вже вичерпані. Водночас Софія готова й надалі підтримувати Київ, але в іншому форматі – через ремонт і технічне обслуговування військової техніки. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Анкарі.

Фото: з відкритих джерел

За словами глави уряду, від початку повномасштабної війни Болгарія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги, після чого можливості для нових поставок зі складів болгарських Збройних сил практично вичерпалися.

"Ми вичерпали наші спроможності, аби надавати військову підтримку. Я говорю про зброю та снаряди зі складів Збройних сил Болгарії. Ми надали 13 пакетів. У нас більше нічого немає, щоб постачати в Україну", – заявив Радев.

Попри це, болгарський прем'єр запевнив, що країна не відмовляється від підтримки України. За його словами, Болгарія готова забезпечувати ремонт і відновлення військової техніки, яка використовується українськими Силами оборони.

"Ми можемо гарантувати, що готові приймати військову техніку на ремонт у Болгарії. Саме такою буде наша подальша підтримка", – зазначив він.

Раніше болгарський уряд уже заявляв про намір припинити постачання зброї Україні. Водночас Болгарія залишається одним із найбільших у Європейському Союзі виробників боєприпасів радянського зразка, які відігравали важливу роль у забезпеченні української армії на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Коментарі" вже писали, що війна, розв'язана Росією проти України, дедалі відчутніше впливає на ситуацію всередині самої РФ. Регулярні атаки безпілотників по російських регіонах, проблеми з логістикою до тимчасово окупованого Криму, що поступово втрачає стабільне сполучення з материковою частиною Росії, а також труднощі з паливним забезпеченням у низці областей посилюють напругу в російському суспільстві.