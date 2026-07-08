Помощи для Украины станет еще меньше: давний союзник Киева шокировал жестким планом

У Болгарии больше нет возможностей передавать Украине оружие со складов собственной армии, поскольку соответствующие ресурсы уже исчерпаны. В то же время София готова и дальше поддерживать Киев, но в другом формате – из-за ремонта и технического обслуживания военной техники. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе общения с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре.

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По словам главы правительства, с начала полномасштабной войны Болгария уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи, после чего возможности для новых поставок из составов болгарских вооруженных сил практически иссякли.

"Мы исчерпали наши возможности, чтобы оказывать военную поддержку. Я говорю об оружии и снарядах из составов Вооруженных сил Болгарии. Мы предоставили 13 пакетов. У нас больше ничего нет, чтобы поставлять в Украину", – заявил Радев.

Тем не менее, болгарский премьер заверил, что страна не отказывается от поддержки Украины. По его словам, Болгария готова обеспечивать ремонт и восстановление военной техники, используемой украинскими силами обороны.

"Мы можем гарантировать, что готовы принимать военную технику на ремонт в Болгарии. Именно такова будет наша дальнейшая поддержка", — отметил он.

Ранее болгарское правительство уже заявляло о намерении прекратить поставки оружия Украине. В то же время, Болгария остается одним из крупнейших в Европейском Союзе производителей боеприпасов советского образца, которые играли важную роль в обеспечении украинской армии в начале полномасштабного вторжения России.

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