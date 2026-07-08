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"Це його остаточно поховає": озвучено сенсаційну заяву про фатальний сценарій дя Путіна

Російська опозиціонерка Ольга Курносова пояснила, чому, на її думку, падіння режиму Володимира Путіна є лише питанням часу

8 липня 2026, 13:35
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Клименко Елена

Війна, розв'язана Росією проти України, дедалі відчутніше впливає на ситуацію всередині самої РФ. Регулярні атаки безпілотників по російських регіонах, проблеми з логістикою до тимчасово окупованого Криму, що поступово втрачає стабільне сполучення з материковою частиною Росії, а також труднощі з паливним забезпеченням у низці областей посилюють напругу в російському суспільстві.

"Це його остаточно поховає": озвучено сенсаційну заяву про фатальний сценарій дя Путіна

Фото: з відкритих джерел

На думку секретаря Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, ці процеси вже набули незворотного характеру й у перспективі можуть серйозно похитнути позиції президента РФ Володимира Путіна.

За словами опозиціонерки, перелом у ширшому розумінні війни вже фактично настав. Йдеться не лише про ситуацію на фронті, а й про внутрішні процеси, які поступово підточують російську державну систему.

"Ці процеси вже запустилися. Ці фатальні процеси, які точно поховають Путіна в політичному сенсі, а, можливо, й у фізичному, вже тривають. Поки що вони розвиваються досить тихо, і ми бачимо лише окремі "іскри"", – зазначила Курносова. 

Вона вважає, що нинішня ситуація нагадує етап накопичення критичної маси невдоволення. Зовні може здаватися, що ситуація залишається контрольованою, однак усередині країни поступово формуються передумови для масштабних змін.

Курносова наголосила, що спрогнозувати момент, коли накопичене невдоволення виллється у відкриту кризу, практично неможливо. За її словами, історія неодноразово демонструвала, що революційні події часто починаються несподівано навіть для тих, хто уважно стежить за розвитком політичної ситуації.

Портал "Коментарі" вже писав, що паливна криза в Росії стрімко загострюється на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та дії західних санкцій. Дефіцит бензину, довгі черги на автозаправках і зростання цін дедалі сильніше позначаються на повсякденному житті росіян. На цьому тлі кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала громадян не панікувати та "терпіти" труднощі.



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