"Это его окончательно похоронит": озвучено сенсационное заявление о роковом сценарии дя Путина

Война, развязанная Россией против Украины, все более ощутимо влияет на ситуацию внутри самой РФ. Регулярные атаки беспилотников по российским регионам, проблемы с логистикой к временно оккупированному Крыму, постепенно теряющие стабильное сообщение с материковой частью России, а также трудности с топливным обеспечением в ряде областей усиливают напряжение в российском обществе.

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По мнению секретаря Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, эти процессы уже приобрели необратимый характер и в перспективе могут серьезно поколебать позиции президента РФ Владимира Путина.

По словам оппозиционерки, перелом в более широком смысле войны уже фактически наступил. Речь идет не только о ситуации на фронте, но и о внутренних процессах, которые постепенно подтачивают российскую государственную систему.

"Эти процессы уже запустились. Эти роковые процессы, которые точно похоронят Путина в политическом смысле, а возможно и в физическом, уже продолжаются. Пока они развиваются достаточно тихо, и мы видим лишь отдельные "искры"", – отметила Курносова.

Она считает, что нынешняя ситуация напоминает этап скопления критической массы недовольства. Внешне может показаться, что ситуация остается контролируемой, однако внутри страны постепенно формируются предпосылки для масштабных изменений.

Курносова подчеркнула, что спрогнозировать момент, когда накопившееся недовольство выльется в открытый кризис, практически невозможно. По ее словам, история неоднократно демонстрировала, что революционные события зачастую начинаются неожиданно даже для тех, кто внимательно следит за развитием политической ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что топливный кризис в России стремительно обостряется на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и действию западных санкций. Дефицит бензина, длинные очереди на автозаправках и рост цен все сильнее сказываются на повседневной жизни россиян. На этом фоне кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала граждан не паниковать и "терпеть" трудности.