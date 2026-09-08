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"Домовитися не вийшло": експерт засмутив заявою про наслідки переговорів для України

Політолог Олег Саакян вважає, що Москва використовує переговори для затягування часу, тоді як Трамп намагається отримати швидкий політичний результат

8 вересня 2026, 08:15
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Клименко Елена








Останні візити американських представників до Москви та Києва не наблизили завершення війни, а переговорний процес поки виконує зовсім інші завдання для кожної зі сторін. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи поїздки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера і їхні контакти з російською та українською сторонами.

"Домовитися не вийшло": експерт засмутив заявою про наслідки переговорів для України

Фото: з відкритих джерел

На переконання експерта, Дональд Трамп знову активізував український напрямок, оскільки потребує зовнішньополітичного результату, який можна було б використати у внутрішній політиці США. Однак переговори у Москві, за оцінкою Саакяна, не принесли Вашингтону бажаних поступок.

"Ні, жодним чином мир не став ближчим. І сам цей візит, і цілі візиту — вони не в тому, щоб досягти миру, на жаль. Трамп пробує щось вичавити з цієї ситуації, тому що йому потрібен результат", — наголосив політолог. 

Для Кремля, вважає Саакян, сама наявність переговорного процесу є вигідною, оскільки дозволяє вигравати час та намагатися стримувати подальше посилення західного тиску. Москва водночас прагне створити враження, що саме вона диктує умови та контролює ситуацію.

"Для Росії ці переговори — це тягнення часу, імітація переговорного процесу для того, щоб знижувати тиск і не дати наростити тиск по Росії. Путін всіляко намагається вербальними і невербальними способами продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію", — зазначив він. 

Для України участь у такому процесі є значною мірою вимушеною, зазначає Саакян. Києву важливо демонструвати Вашингтону конструктивність і водночас використовувати небажання Кремля йти на компроміси як аргумент на користь нових санкцій та збільшення військової й енергетичної допомоги.

Саме тому експерт не бачить передумов для швидкої великої угоди. За його словами, інтереси України, Росії та США зараз надто різняться, а жодна зі сторін не отримує прийнятного для себе варіанта домовленості.

"У кого з трьох суб'єктів є на сьогодні ціль домовитися? В України — в ситуації, коли домовитися можна тільки на обмежену капітуляцію? Ні. У Росії, коли вона не може домовитися про перемогу і має йти на компроміси? Ні. У Штатів, які не можуть продавити агресора і не можуть продавити жертву? Ні. Тому немає жодної перспективи домовитися про щось наразі", — зробив висновок Олег Саакян. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може спробувати завдати Україні максимально сильного удару протягом зими та весни, однак навіть концентрації значних військових ресурсів Кремлю буде недостатньо для досягнення стратегічної перемоги. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи можливе накопичення Росією ракет і подальші плани Володимира Путіна.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=khKh_L46Spo
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