"Договориться не получилось": эксперт огорчил заявлением о последствиях переговоров для Украины



















Последние визиты американских представителей в Москву и Киев не приблизили завершение войны, а переговорный процесс пока выполняет совсем другие задачи для каждой из сторон. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя поездки Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и контакты с российской и украинской сторонами.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, Дональд Трамп снова активизировал украинское направление, поскольку требует внешнеполитического результата, который можно было бы использовать во внутренней политике США. Однако переговоры в Москве, по оценке Саакяна, не принесли Вашингтону желаемых уступок.

"Нет, никоим образом мир не стал ближе. И сам этот визит, и цели визита — они не в том, чтобы достичь мира, к сожалению. Трамп пытается что-то выжать из этой ситуации, потому что ему нужен результат", — подчеркнул политолог.

Для Кремля, считает Саакян, само наличие переговорного процесса выгодно, поскольку позволяет выигрывать время и пытаться сдерживать дальнейшее усиление западного давления. Москва в то же время стремится создать впечатление, что она диктует условия и контролирует ситуацию.

"Для России эти переговоры — это тяга времени, имитация переговорного процесса для того, чтобы снижать давление и не дать нарастить давление по России. Путин всячески пытается вербальными и невербальными способами продемонстрировать, что он якобы контролирует ситуацию", — отметил он.

Для Украины участие в таком процессе в значительной степени вынуждено, отмечает Саакян. Киеву важно демонстрировать Вашингтону конструктивность и одновременно использовать нежелание Кремля идти на компромиссы в качестве аргумента в пользу новых санкций и увеличения военной и энергетической помощи.

Именно поэтому эксперт не видит предпосылок для скорейшего крупного соглашения. По его словам, интересы Украины, России и США сейчас слишком разнятся, а ни одна из сторон не получает приемлемого для себя варианта договоренности.

"У кого из трех субъектов есть на сегодняшний день цель договориться? У Украины — в ситуации, когда договориться можно только на ограниченную капитуляцию? Нет. В России, когда она не может договориться о победе и должна идти на компромиссы? Нет. У Штатов, которые не могут продавить агрессора и не могут продавить жертву? Нет. Поэтому нет никакой перспективы договориться о чем-то. Так что нет никакой перспективы договориться о чем-то.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия может попытаться нанести Украине максимально сильный удар в течение зимы и весны, однако даже концентрации значительных военных ресурсов Кремлю будет недостаточно для достижения стратегической победы. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян, комментируя возможное накопление Россией ракет и дальнейшие планы Владимира Путина.