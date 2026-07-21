Долю Сирського вже вирішено: перед Зеленським стоїть лише одне питання

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський може незабаром залишити свою посаду. Такий висновок зробило британське видання The Guardian, аналізуючи політичну ситуацію навколо кадрових змін у військовому керівництві та хвилю протестів, що розпочалися після звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

За оцінкою британських журналістів, президент Володимир Зеленський опинився під серйозним суспільним тиском. Протягом останніх днів у Києві проходять акції протесту, учасники яких вимагають повернути Федорова на посаду та відправити у відставку Сирського.

Сам генерал напередодні заявив, що був здивований розмовами про конфлікт з міністром оборони. За його словами, між ними існували робочі відносини, а будь-які суперечки є природними під час війни. Він також публічно попросив вибачення, якщо чимось образив Федорова, і закликав зосередитися на боротьбі з Росією.

Попри численні повідомлення у ЗМІ, Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив, що Сирський продовжує виконувати обов'язки головнокомандувача, а рішення про звільнення може бути ухвалене лише указом президента. Водночас The Guardian посилається на джерело у військових колах, яке стверджує, що питання відставки Сирського вже фактично вирішене.

"Його доля вирішена. Питання в тому, хто його замінить. Є кілька важливих вимог. Людина має бути відомою та популярною, щоб усі їй аплодували. Але він також не повинен мати відкритих політичних амбіцій, щоб не створити нового суперника. Це має бути досвідчений військовий, який слухає президента і робить те, що він хоче", — вказує джерело видання в ЗСУ.

Додаткову увагу The Guardian привернула й заява очільника ОП Кирила Буданова, який натякнув, що "позицію суспільства почуто" і ситуація вирішується професійно.

Сам же Зеленський останніми днями провів серію зустрічей з провідними українськими командирами, що лише посилило припущення про можливі кадрові перестановки. Серед командирів був командувач об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, якого Bloomberg називає головним кандидатом на заміну Сирському.

Організатори протесту висунули ультиматум Зеленському та дали йому дедлайн до п'ятниці, щоб повернути Федорова на його колишню роботу та звільнити Сисрького. Якщо цього не станеться, вони обіцяють "загальний безстроковий протест" у містах і селах по всій країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тарас Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони. За його словами, справа не лише в Сирському.

Також "Коментарі" писали, що Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію щодо відставки Сирського.