Судьба Сырского уже решена: перед Зеленским стоит только один вопрос

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может вскоре покинуть свой пост. Такой вывод сделало британское издание The Guardian, анализируя политическую ситуацию вокруг кадровых изменений в военном руководстве и волну протестов, начавшихся после увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

По оценке британских журналистов президент Владимир Зеленский оказался под серьезным общественным давлением. В последние дни в Киеве проходят акции протеста, участники которых требуют вернуть Федорова на должность и отправить в отставку Сырского.

Сам генерал накануне заявил, что был удивлен разговорами о конфликте с министром обороны. По его словам, между ними существовали рабочие отношения, а любые споры естественны во время войны. Он также публично извинился, если чем-то оскорбил Федорова, и призвал сосредоточиться на борьбе с Россией.

Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, Генеральный штаб ВСУ официально заявил, что Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего, а решение об увольнении может быть принято только указом президента. В то же время The Guardian ссылается на источник в военных кругах, утверждающий, что вопрос отставки Сырского уже фактически решен.

"Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит. Есть несколько важных требований. Человек должен быть известен и популярен, чтобы все ему аплодировали. Но он также не должен иметь открытых политических амбиций, чтобы не создать нового соперника. Это должен быть опытный военный, который слушает президента и делает то, что он хочет", — указывает источник в ВСУ.

Дополнительное внимание The Guardian привлекло и заявление главы ОП Кирилла Буданова, намекнувшего, что "позиция общества услышана" и ситуация решается профессионально.

Сам же Зеленский в последние дни провел серию встреч с ведущими украинскими командирами, что лишь усугубило предположение о возможных кадровых перестановках. Среди командиров был командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, которого Bloomberg называет главным кандидатом взамен Сырскому.

Организаторы протеста выдвинули Зеленский ультиматум и дали ему дедлайн до пятницы, чтобы вернуть Федорова на его прежнюю работу и уволить Сырького. Если этого не произойдет, они обещают "всеобщий бессрочный протест" в городах и селах по всей стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут назвал главную причину увольнения Федорова из Минобороны. По его словам, дело не только в Сырском.

Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ отреагировал на информацию об отставке Сырского.