Судьба Сырского уже решена: перед Зеленским стоит только один вопрос

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Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может вскоре покинуть свой пост. Такой вывод сделало британское издание The Guardian, анализируя политическую ситуацию вокруг кадровых изменений в военном руководстве и волну протестов, начавшихся после увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
По оценке британских журналистов президент Владимир Зеленский оказался под серьезным общественным давлением. В последние дни в Киеве проходят акции протеста, участники которых требуют вернуть Федорова на должность и отправить в отставку Сырского.
Сам генерал накануне заявил, что был удивлен разговорами о конфликте с министром обороны. По его словам, между ними существовали рабочие отношения, а любые споры естественны во время войны. Он также публично извинился, если чем-то оскорбил Федорова, и призвал сосредоточиться на борьбе с Россией.
Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, Генеральный штаб ВСУ официально заявил, что Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего, а решение об увольнении может быть принято только указом президента. В то же время The Guardian ссылается на источник в военных кругах, утверждающий, что вопрос отставки Сырского уже фактически решен.
Дополнительное внимание The Guardian привлекло и заявление главы ОП Кирилла Буданова, намекнувшего, что "позиция общества услышана" и ситуация решается профессионально.
Сам же Зеленский в последние дни провел серию встреч с ведущими украинскими командирами, что лишь усугубило предположение о возможных кадровых перестановках. Среди командиров был командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, которого Bloomberg называет главным кандидатом взамен Сырскому.
Организаторы протеста выдвинули Зеленский ультиматум и дали ему дедлайн до пятницы, чтобы вернуть Федорова на его прежнюю работу и уволить Сырького. Если этого не произойдет, они обещают "всеобщий бессрочный протест" в городах и селах по всей стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут назвал главную причину увольнения Федорова из Минобороны. По его словам, дело не только в Сырском.
Также "Комментарии" писали, что Генштаб ВСУ отреагировал на информацию об отставке Сырского.