Долю мирної угоди таки готуються вирішити без участі України: озвучено тривожний прогноз

Візит спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера до Москви може визначити долю мирного процесу щодо України або, навпаки, поставити його під загрозу, повідомляє The Times.

Минулої неділі у Флориді відбулися переговори, на яких представники Вашингтона та Києва обговорювали майбутнє України, а не спортивні питання. Проте основна інтрига розгортається попереду — у Москві, куди найближчими днями вирушить американська делегація.

До складу делегації у Флориді входив і сенатор Марко Рубіо, який намагався утримати обговорення в більш традиційному дипломатичному руслі. Україну представляв секретар РНБО Рустем Умєров, який очолив делегацію після того, як Андрій Єрмак подав у відставку через обшук у його квартирі. Відставка Єрмака стала серйозним ударом для Києва на тлі підготовки до ключових консультацій із Москвою.

Російський президент Володимир Путін вже використав цю ситуацію для пропаганди, назвавши Зеленського "злодійським керівником" і заявивши, що Україна нібито привласнює американські кошти. Дональд Трамп, у свою чергу, висловив занепокоєння щодо "корупції в Україні", назвавши її "не корисною".

У Києві побоюються, що Путін може чинити додатковий тиск на Віткоффа та Кушнера під час візиту до Москви, обходячи Україну. Позиція Віткоффа як "чесного посередника" похитнулася після витоку стенограми його розмови з кремлівським радником Юрієм Ушаковим, де американський посланець фактично давав поради Москві щодо впливу на Трампа та можливого блокування зустрічі Зеленського з американським лідером.

Віткофф, згідно зі стенограмою, заявив: "Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Я так вважаю". При цьому він вже шостий раз їде до РФ, але жодного разу не відвідав Україну.

Союзники України стурбовані, що Путін може запропонувати Кушнеру та Віткоффу вигідні бізнес-угоди, подібні до тих, що сприяли їхній ролі в угодах по Газі. Попередній варіант мирного плану, розробленого у жовтні, викликав значну критику через суперечливі пункти: обмеження української армії до 600 тис., передача частини територій Росії, використання $100 млрд заморожених російських активів (50% яких отримували США) та створення непрозорого американо-російського інвестиційного фонду. Європі пропонували додатково вкласти $100 млрд без суттєвої вигоди.

Після критики з боку Києва план скоротили до 19 пунктів, а Рубіо намагався взяти процес під контроль. Однак саме Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви для вирішальної зустрічі з Путіним, що може визначити подальший розвиток мирного процесу.

