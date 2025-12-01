Наслідки відчують навіть у Європі: Путін готує нову небачену катастрофу у Херсоні

Росія не лише продовжує тероризувати Херсон за допомогою безпілотників та артилерії, але й готує операцію, яка може спровокувати масштабну екологічну катастрофу у Чорноморському регіоні з наслідками для низки держав ЄС. Про це свідчать секретні документи, які потрапили до української розвідки, повідомляє "24 Канал".

Фото: з відкритих джерел

За наявними даними, російські війська планують удари по нафтобазах, хімічних складах та портовій інфраструктурі Херсонської області, розташованих поблизу дельти Дніпра. У разі реалізації цього сценарію токсичні речовини можуть потрапити у Чорне море та поширитися морськими течіями до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.

Експерти наголошують, що навіть локальний викид нафтопродуктів або хімікатів може спричинити масову загибель риби, отруєння водоростей та тривале забруднення акваторії. Це, у свою чергу, може паралізувати роботу портів, порушити судноплавство та зірвати рибальський сезон у всьому регіоні.

Українська сторона вже інформувала міжнародних партнерів про можливу загрозу. У Києві підкреслюють, що Росія прагне створити штучну кризу, аби зупинити роботу "морського коридору" та посилити політичний тиск на Європу.

Міжнародні екологічні організації закликають забезпечити доступ незалежних інспекторів для оцінки ситуації та попереджають, що наслідки навмисної техногенної катастрофи будуть масштабними та тривалими, з негативним ефектом на екосистеми та економіку регіону.

Як вже писали "Коментарі", в Росії зростає число людей, які потребують протезування через поранення, отримані під час вторгнення в Україну. Вітчизняні виробники здатні задовольнити лише частину потреб цього сегмента ринку, повідомляє DW.