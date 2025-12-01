logo

Последствия ощутят даже в Европе: Путин готовит новую невиданную катастрофу в Херсоне
НОВОСТИ

Последствия ощутят даже в Европе: Путин готовит новую невиданную катастрофу в Херсоне

По данным украинской разведки, Россия готовит удары по нефтебазам и химскладам у дельты Днепра, что может повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу в Черном море

1 декабря 2025, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия не только продолжает терроризировать Херсон с помощью беспилотников и артиллерии, но готовит операцию, которая может спровоцировать масштабную экологическую катастрофу в Черноморском регионе с последствиями для ряда государств ЕС. Об этом свидетельствуют секретные документы, попавшие в украинскую разведку, сообщает "24 Канал".

Последствия ощутят даже в Европе: Путин готовит новую невиданную катастрофу в Херсоне

Фото: из открытых источников

По имеющимся данным, российские войска планируют удары по нефтебазам, химическим составам и портовой инфраструктуре Херсонской области, расположенным вблизи дельты Днепра. В случае реализации этого сценария токсичные вещества могут попасть в Черное море и распространиться по морским течениям на побережье Румынии, Болгарии и Турции.

Эксперты отмечают, что даже локальный выброс нефтепродуктов или химикатов может повлечь за собой массовую гибель рыбы, отравление водорослей и длительное загрязнение акватории. Это, в свою очередь, может парализовать работу портов, нарушить судоходство и сорвать рыболовный сезон по всему региону.

Украинская сторона уже информировала международных партнеров о возможной угрозе. В Киеве подчеркивают, что Россия стремится создать искусственный кризис, чтобы остановить работу "морского коридора" и усилить политическое давление на Европу.

Международные экологические организации призывают обеспечить доступ независимых инспекторов для оценки ситуации и предупреждают, что последствия преднамеренной техногенной катастрофы будут масштабными и продолжительными, с отрицательным эффектом на экосистемы и экономику региона.

Как уже писали "Комментарии", в России растет число людей, нуждающихся в протезировании из-за ранений, полученных во время вторжения в Украину. Отечественные производители способны удовлетворить только часть потребностей этого сегмента рынка, сообщает DW.



