Судьбу мирного соглашения готовятся решить без участия Украины: озвучен тревожный прогноз

Визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Москву может определить судьбу мирного процесса в отношении Украины или, напротив, поставить его под угрозу, сообщает The Times.

В минувшее воскресенье во Флориде состоялись переговоры, на которых представители Вашингтона и Киева обсуждали будущее Украины, а не спортивные вопросы. Однако основная интрига разворачивается впереди в Москве, куда в ближайшие дни отправится американская делегация.

В состав делегации во Флориде входил и сенатор Марко Рубио, пытавшийся удержать обсуждение в более традиционном дипломатическом русле. Украину представлял секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавивший делегацию после того, как Андрей Ермак подал в отставку из-за обыска в его квартире. Отставка Ермака стала серьезным ударом для Киева на фоне подготовки к ключевым консультациям с Москвой.

Российский президент Владимир Путин уже использовал эту ситуацию для пропаганды, назвав Зеленского "воровским руководителем" и заявив, что Украина якобы присваивает американские средства. Дональд Трамп, в свою очередь, выразил обеспокоенность "коррупцией в Украине", назвав ее "неполезной".

В Киеве опасаются, что Путин может оказывать дополнительное давление на Виткоффа и Кушнера во время визита в Москву, обходя Украину. Позиция Виткоффа как "честного посредника" пошатнулась после утечки стенограммы его разговора с кремлевским советником Юрием Ушаковым, где американский посланник фактически давал советы Москве о влиянии на Трампа и возможном блокировании встречи Зеленского с американским лидером.

Виткофф, согласно стенограмме, заявил: "Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю". При этом он уже в шестой раз едет в РФ, но ни разу не посетил Украину.

Союзники Украины обеспокоены, что Путин может предложить Кушнеру и Виткоффу выгодные бизнес-соглашения, подобные тем, что способствовали их роли в соглашениях по Газе. Предыдущий вариант мирного плана, разработанного в октябре, вызвал значительную критику из-за противоречивых пунктов: ограничение украинской армии до 600 тыс., передача части территорий России, использование $100 млрд замороженных российских активов (50% которых получали США) и создание непрозрачного американо-российского инвестиционного фонда. Европе предлагали дополнительно вложить $100 млрд без существенной выгоды.

После критики со стороны Киева план был сокращен до 19 пунктов, а Рубио пытался взять процесс под контроль. Однако именно Виткофф и Кушнер отправятся в Москву для решающей встречи с Путиным, что может определить дальнейшее развитие мирного процесса.

