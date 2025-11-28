logo_ukra

BTC/USD

91651

ETH/USD

3024.59

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Документ про відмову від територій: Єрмак зробив заяву про важливе рішення Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Документ про відмову від територій: Єрмак зробив заяву про важливе рішення Зеленського

Андрій Єрмак запевняє, що Зеленський не підпише жодного документа про відмову від українських територій

28 листопада 2025, 06:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський прийняв для себе рішення, що він не підпише жодного документа, в якому йшлося б про відмову від українських територій, поки перебуватиме на своїй посаді. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic зробив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Документ про відмову від територій: Єрмак зробив заяву про важливе рішення Зеленського

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Поки Зеленський — президент, ніхто не має розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", — зазначив глава президентської канцелярії.

За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документа про відмову від території.

Керівник ВП наголосив, що на наступному етапі переговорів про припинення війни в Україні Зеленський має намір провести червону лінію у найбільш суперечливому питанні: вимогу Росії щодо суверенної території України.

"Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", — висловився Єрмак.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ніхто у світі не має права ухвалювати рішення про майбутнє України замість самих українців. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд, відповідаючи на запитання про те, чи підтримає Оттава мир в Україні в умовах втрати територіальної цілісності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп висловився про здачу українських територій.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2025/11/ukraine-zelensky-russia-trump-peace-land-red-line/685090/
Теги:

Новини

Всі новини