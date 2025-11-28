Документ про відмову від територій: Єрмак зробив заяву про важливе рішення Зеленського

Президент Володимир Зеленський прийняв для себе рішення, що він не підпише жодного документа, в якому йшлося б про відмову від українських територій, поки перебуватиме на своїй посаді. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic зробив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Поки Зеленський — президент, ніхто не має розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української Конституції та українського народу", — зазначив глава президентської канцелярії.

За його словами, жодна розсудлива людина сьогодні не підписала б документа про відмову від території.

Керівник ВП наголосив, що на наступному етапі переговорів про припинення війни в Україні Зеленський має намір провести червону лінію у найбільш суперечливому питанні: вимогу Росії щодо суверенної території України.

"Щодо питання землі, Україна готова обговорювати лише те, де має бути проведена лінія, щоб розмежувати те, що контролюють ворогуючі сторони. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зіткнення. І це те, що нам потрібно зробити", — висловився Єрмак.

