Документ об отказе от территорий: Ермак сделал заявление о важном решении Зеленского

Президент Владимир Зеленский принял для себя решение, что он не подпишет ни одного документа, в котором бы говорилось об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на своем посту. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской Конституции и украинского народа", – отметил глава президентской канцелярии.

По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.

Руководитель ОП акцентировал, что на следующем этапе переговоров о прекращении войны в Украине Зеленский намерен провести красную линию в наиболее противоречивом вопросе: требовании России относительно суверенной территории Украины.

"По вопросу земли, Украина готова обсуждать только то, где должна быть проведена линия, чтобы разграничить то, что контролируют враждующие стороны. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, это определить линию соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", – высказался Ермак.

