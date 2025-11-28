Документ об отказе от территорий: Ермак сделал заявление о важном решении Зеленского

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский принял для себя решение, что он не подпишет ни одного документа, в котором бы говорилось об отказе от украинских территорий, пока будет находиться на своем посту. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
По его словам, ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории.
Руководитель ОП акцентировал, что на следующем этапе переговоров о прекращении войны в Украине Зеленский намерен провести красную линию в наиболее противоречивом вопросе: требовании России относительно суверенной территории Украины.
