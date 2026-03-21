Догралися: за що солдатів РФ почали відправляти на штурми в один кінець

На передовій російські військовослужбовці масово позбавляються телефонів – гаджети розбивають, кидають або навіть прибивають до дерев. Причина – жорсткі обмеження використання месенджера Telegram, який раніше став ключовим інструментом зв'язку на полі бою. Про це повідомляє The Telegraph.

Блокування Telegram у РФ.

Згідно з наказами Міноборони Росії, використання Telegram з оперативною метою тепер заборонено. У документах це пояснюється необхідністю протидії розвідці противника, запобігання витоку інформації та захисту операцій. Порушення кваліфікується як груба дисциплінарна провина, за яку, за даними джерел, солдати можуть бути відправлені на найнебезпечніші ділянки штурмів – так звані "м'ясні атаки".

Військові блогери стверджують, що командування посилило перевірки телефонів, а знайдені пристрої зі встановленим Telegram знищуються. В результаті підрозділи втрачають звичний канал координації та обміну даними, який використовувався для передачі координат цілей, фоторозвідки та оперативних наказів.

Експерти зазначають, що наслідки заборони можуть бути критичними. За оцінкою військового аналітика Томаса Вітінгтона, втрата такого інструменту знижує швидкість прийняття рішень і погіршує взаємодію на тактичному рівні, надаючи перевагу противнику.

Фактично Telegram став для російських військ неформальною системою управління боєм – альтернативою слабким штатним засобам зв'язку. Його використання компенсувало технологічні прогалини армії та дозволяло швидко передавати дані у реальному часі. Тепер, після обмежень, ця "імпровізована мережа" руйнується.

На тлі заборони Москва паралельно просуває державний месенджер MAX та обмежує інші сервіси, включаючи WhatsApp та FaceTime, посилюючи контроль над цифровим середовищем. Аналітики вважають, що це є частиною ширшої політики цифрової централізації за китайським зразком.

Однак на фронті такі заходи вже викликають зворотний ефект: уповільнення комунікацій, зростання хаосу в управлінні підрозділами та падіння бойової координації. За оцінками експертів, замінити Telegram повноцінною альтернативою у короткостроковій перспективі російська армія не зможе.

