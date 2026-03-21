Доигрались: за что солдат РФ начали отправлять на штурмы в один конец

На передовой российские военнослужащие массово избавляются от телефонов – гаджеты разбивают, бросают или даже прибивают к деревьям. Причина – жесткие ограничения на использование мессенджера Telegram, который ранее стал ключевым инструментом связи на поле боя. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на утекшие документы и военные источники.

Блокировка Telegram в РФ.

Согласно приказам Минобороны России, использование Telegram в оперативных целях теперь запрещено. В документах это объясняется необходимостью противодействия разведке противника, предотвращения утечек информации и защиты операций. Нарушение квалифицируется как грубый дисциплинарный проступок, за который, по данным источников, солдаты могут быть отправлены на наиболее опасные участки штурмов – так называемые "мясные атаки".

Военные блогеры утверждают, что командование усилило проверки телефонов, а найденные устройства с установленным Telegram уничтожаются. В результате подразделения теряют привычный канал координации и обмена данными, который использовался для передачи координат целей, фоторазведки и оперативных приказов.

Эксперты отмечают, что последствия запрета могут быть критическими. По оценке военного аналитика Томаса Уитингтона, потеря такого инструмента снижает скорость принятия решений и ухудшает взаимодействие на тактическом уровне, давая противнику преимущество.

Фактически Telegram стал для российских войск неформальной системой управления боем – альтернативой слабым штатным средствам связи. Его использование компенсировало технологические пробелы армии и позволяло быстро передавать данные в реальном времени. Теперь же, после ограничений, эта "импровизированная сеть" разрушается.

На фоне запрета Москва параллельно продвигает государственный мессенджер MAX и ограничивает другие сервисы, включая WhatsApp и FaceTime, усиливая контроль над цифровой средой. Аналитики считают, что это часть более широкой политики цифровой централизации по китайскому образцу.

Однако на фронте такие меры уже вызывают обратный эффект: замедление коммуникаций, рост хаоса в управлении подразделениями и падение боевой координации. По оценкам экспертов, заменить Telegram полноценной альтернативой в краткосрочной перспективе российская армия не сможет.

