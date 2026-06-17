Добре, але мало: стало відомо про гучний провал далекобійних санкцій України щодо РФ

Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах поступово посилюють тиск на паливний ринок РФ. У низці регіонів уже фіксуються перебої з бензином і дизелем, однак експерти зазначають, що до повноцінної кризи ситуація поки не дійшла. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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За останні тижні проблеми з постачанням пального відзначалися більш ніж у десяти регіонах Росії. На окремих АЗС вводять ліміти на продаж або тимчасово припиняють реалізацію бензину через нестачу запасів.

Найгостріша ситуація залишається в окупованому Криму. Після ударів по логістичній інфраструктурі було ускладнено рух трасою "Новоросія", яка з’єднує півострів із Ростовською областю. Місцева влада запровадила обмеження: преміальний бензин відпускають за талонами, а звичайний — не більше 20 літрів на авто.

Складнощі також фіксуються в Краснодарському краї, де частина заправок тимчасово зупинила продаж пального. У соцмережах зростає кількість скарг на відсутність бензину, що частково пояснюють підвищеним попитом з боку водіїв, які прямують із Криму.

Перебої доходять і до центральних регіонів РФ — зокрема Курської, Бєлгородської, Рязанської та Орловської областей. Окремі сигнали надходять із великих міст і віддалених регіонів, включно з Москвою, Санкт-Петербургом, Сибіром і Далеким Сходом.

У Росії традиційно влітку зростає навантаження на паливний ринок через сезонний попит і ремонти НПЗ. Однак у 2024–2025 роках ситуацію ускладнили українські атаки дронів, а цього року їхній ефект став помітним ще до пікового сезону.

За даними Bloomberg, у травні під ударами опинилися 8 із 10 найбільших російських НПЗ, а деякі підприємства атакували неодноразово. Аналітики зазначають, що пошкодження зачіпають не лише базові потужності, а й обладнання для виробництва кінцевих видів пального, що значно ускладнює ремонт.

Статистика також фіксує спад: випуск нафтопродуктів у квітні зменшився на 9% у річному вимірі, а в травні падіння могло сягнути 13%.

Експерти попереджають про ризик подальшого поглиблення дефіциту. Водночас наразі найбільш відчутні проблеми спостерігаються в Криму, тоді як у самій РФ запаси ще залишаються, хоча й під тиском.

Російський уряд уже запровадив заборону на експорт бензину та гасу, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок. Проте перспективи залишаються невизначеними: попри внутрішні труднощі, експорт нафти з РФ зберігається на високому рівні.

"Коментарі" вже писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті стала більш сприятливою для України. Під час брифінгу в Брюсселі він зазначив, що українським військовим вдалося стабілізувати обстановку на полі бою, а темпи просування російської армії суттєво знизилися.