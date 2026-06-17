Хорошо, но мало: стало известно о громком провале дальнобойных санкций в отношении РФ

Украинские удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам постепенно усиливают давление на топливный рынок РФ. В ряде регионов уже фиксируются перебои с бензином и дизелем, однако эксперты отмечают, что до полноценного кризиса ситуация пока не достигла. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фото: из открытых источников

За последние недели проблемы со снабжением горючего отмечались более чем в десяти регионах России. На отдельных АЗС вводят лимиты на продажу или временно прекращают реализацию бензина из-за нехватки запасов.

Самая острая ситуация остается в оккупированном Крыму. После ударов по логистической инфраструктуре было затруднено движение по трассе "Новороссия", соединяющей полуостров с Ростовской областью. Местные власти ввели ограничения: премиальный бензин отпускают по талонам, а обычный — не больше 20 литров на авто.

Сложности также фиксируются в Краснодарском крае, где часть заправок временно приостановила продажу горючего. В соцсетях растет количество жалоб на отсутствие бензина, что частично объясняют повышенным спросом со стороны водителей, следующих из Крыма.

Перебои доходят и до центральных регионов РФ — в частности, Курской, Белгородской, Рязанской и Орловской областей. Отдельные сигналы поступают из крупных городов и отдаленных регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сибирь и Дальний Восток.

В России традиционно летом возрастает нагрузка на топливный рынок из-за сезонного спроса и ремонта НПЗ. Однако в 2024-2025 годах ситуацию усложнили украинские атаки дронов, а в этом году их эффект стал заметен еще до пикового сезона.

По данным Bloomberg, в мае под ударами оказались 8 из 10 самых крупных российских НПЗ, а некоторые предприятия атаковали неоднократно. Аналитики отмечают, что повреждения затрагивают не только базовые мощности, но и оборудование для производства конечных видов топлива, что значительно усложняет ремонт.

Статистика также фиксирует спад: выпуск нефтепродуктов в апреле уменьшился на 9% в годовом исчислении, а в мае падение могло достичь 13%.

Эксперты предупреждают о риске дальнейшего усугубления дефицита. В то же время наиболее ощутимые проблемы наблюдаются в Крыму, тогда как в самой РФ запасы еще остаются, хотя и под давлением.

Российское правительство уже ввело запрет на экспорт бензина и керосина, пытаясь стабилизировать внутренний рынок. Однако перспективы остаются неопределенными: несмотря на внутренние трудности экспорт нефти из РФ сохраняется на высоком уровне.

"Комментарии" уже писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте стала более благоприятной для Украины. В ходе брифинга в Брюсселе он отметил, что украинским военным удалось стабилизировать обстановку на поле боя, а темпы продвижения российской армии существенно снизились.