"Це просто приголомшливо": на Заході жорстко принизили "досягнення" Путіна у війні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останніми місяцями ситуація на фронті стала більш сприятливою для України. Під час брифінгу в Брюсселі він зазначив, що українським військовим вдалося стабілізувати обстановку на полі бою, а темпи просування російської армії суттєво знизилися.

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За словами очільника Альянсу, нині лінія зіткнення є значно стабільнішою, ніж кілька місяців тому. Російські війська більше не демонструють того рівня наступальної динаміки, який спостерігався раніше, а українські Сили оборони продовжують ефективно стримувати атаки противника.

Рютте наголосив, що однією з головних причин уповільнення дій окупаційних військ стали великі втрати особового складу. Він повідомив, що щомісяця Росія втрачає від 30 до 35 тисяч військових убитими та пораненими.

"Це справді приголомшливо, тому що те, що росіяни втратили в Афганістані у 1980-х за 10 років вони тепер втрачають за 3 тижні. Те, що Америка мала за кількістю втрат у В'єтнамі за 15 років, за 5 тижнів зараз Росія втрачає ці цифри в Україні", – заявив Марк Рютте.

Водночас генеральний секретар НАТО підкреслив, що попри позитивні для України тенденції на фронті, міжнародна спільнота зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни. Він висловив сподівання на досягнення мирного врегулювання, однак зауважив, що для цього необхідна готовність обох сторін до діалогу.

Рютте нагадав відомий вислів, зазначивши, що "для танго потрібні двоє". За його словами, українське керівництво демонструє готовність до переговорного процесу, тоді як з боку Кремля подібної налаштованості поки не спостерігається.

Окремо очільник Альянсу відзначив роль Сполучених Штатів у пошуку шляхів завершення війни. Він висловив підтримку зусиллям Вашингтона та переконання, що саме США мають достатній вплив для сприяння мирному процесу.

"Я завжди позитивно ставився до позиції США, бо думаю що лише Сполучені Штати здатні розблокувати ситуацію", – сказав Марк Рютте.

Також генсек НАТО наголосив, що американська адміністрація продовжує активно працювати над пошуком рішень для припинення бойових дій та досягнення справедливого миру для України.

Портал "Коментарі" вже писав, що нафтопереробний завод у Москві припинив роботу після ударів, завданих Силами оборони України.