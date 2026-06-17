logo

BTC/USD

64959

ETH/USD

1757.41

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это просто потрясающе": на Западе жестко унизили "достижения" Путина в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это просто потрясающе": на Западе жестко унизили "достижения" Путина в войне

Генеральный секретарь НАТО заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте развивается более благоприятно для Украины, в то время как темпы наступления российских войск заметно замедлились

17 июня 2026, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте стала более благоприятной для Украины. В ходе брифинга в Брюсселе он отметил, что украинским военным удалось стабилизировать обстановку на поле боя, а темпы продвижения российской армии существенно снизились.

"Это просто потрясающе": на Западе жестко унизили "достижения" Путина в войне

Фото: из открытых источников

По словам главы Альянса, сейчас линия столкновения значительно стабильнее, чем несколько месяцев назад. Российские войска больше не демонстрируют наблюдавшийся ранее уровень наступательной динамики, а украинские Силы обороны продолжают эффективно сдерживать атаки противника.

Рютте подчеркнул, что одной из главных причин замедления действий оккупационных войск стали большие потери личного состава. Он сообщил, что ежемесячно Россия теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми и ранеными.

"Это действительно потрясающе, потому что то, что россияне потеряли в Афганистане в 1980-х за 10 лет, они теперь теряют за 3 недели. То, что Америка имела по количеству потерь во Вьетнаме за 15 лет, за 5 недель сейчас Россия теряет эти цифры в Украине", — заявил Марк Рютте.

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что, несмотря на позитивные для Украины тенденции на фронте, международное сообщество заинтересовано в скорейшем завершении войны. Он выразил надежду на достижение мирного урегулирования, однако отметил, что для этого необходима готовность обеих сторон к диалогу.

Рютте напомнил известное изречение, отметив, что "для танго нужны двое". По его словам, украинское руководство демонстрирует готовность к переговорному процессу, в то время как со стороны Кремля подобной настроенности пока не наблюдается.

Отдельно глава Альянса отметил роль Соединенных Штатов в поиске путей завершения войны. Он выразил поддержку усилиям Вашингтона и убеждению, что именно США оказывают достаточное влияние на содействие мирному процессу.

"Я всегда положительно относился к позиции США, потому что думаю, что только Соединенные Штаты способны разблокировать ситуацию", — сказал Марк Рютте.

Также генсек НАТО отметил, что американская администрация продолжает активно работать над поиском решений по прекращению боевых действий и достижению справедливого мира для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что нефтеперерабатывающий завод в Москве прекратил работу после ударов, нанесенных Силами обороны Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости