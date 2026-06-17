Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в последние месяцы ситуация на фронте стала более благоприятной для Украины. В ходе брифинга в Брюсселе он отметил, что украинским военным удалось стабилизировать обстановку на поле боя, а темпы продвижения российской армии существенно снизились.

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По словам главы Альянса, сейчас линия столкновения значительно стабильнее, чем несколько месяцев назад. Российские войска больше не демонстрируют наблюдавшийся ранее уровень наступательной динамики, а украинские Силы обороны продолжают эффективно сдерживать атаки противника.

Рютте подчеркнул, что одной из главных причин замедления действий оккупационных войск стали большие потери личного состава. Он сообщил, что ежемесячно Россия теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми и ранеными.

"Это действительно потрясающе, потому что то, что россияне потеряли в Афганистане в 1980-х за 10 лет, они теперь теряют за 3 недели. То, что Америка имела по количеству потерь во Вьетнаме за 15 лет, за 5 недель сейчас Россия теряет эти цифры в Украине", — заявил Марк Рютте.

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что, несмотря на позитивные для Украины тенденции на фронте, международное сообщество заинтересовано в скорейшем завершении войны. Он выразил надежду на достижение мирного урегулирования, однако отметил, что для этого необходима готовность обеих сторон к диалогу.

Рютте напомнил известное изречение, отметив, что "для танго нужны двое". По его словам, украинское руководство демонстрирует готовность к переговорному процессу, в то время как со стороны Кремля подобной настроенности пока не наблюдается.

Отдельно глава Альянса отметил роль Соединенных Штатов в поиске путей завершения войны. Он выразил поддержку усилиям Вашингтона и убеждению, что именно США оказывают достаточное влияние на содействие мирному процессу.

"Я всегда положительно относился к позиции США, потому что думаю, что только Соединенные Штаты способны разблокировать ситуацию", — сказал Марк Рютте.

Также генсек НАТО отметил, что американская администрация продолжает активно работать над поиском решений по прекращению боевых действий и достижению справедливого мира для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что нефтеперерабатывающий завод в Москве прекратил работу после ударов, нанесенных Силами обороны Украины.