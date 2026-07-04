До якої межі озвіріє Путін, атакуючи Київ: що задумав диктатор

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Кравцев Сергей
Київ залишається пріоритетною ціллю країни-агресора. До якої межі озвіріє Путін, атакуючи українську столицю? Що задумав Путін? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив в ефірі "ТСН", що протягом наступних тижнів і місяців війни проти України очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, буде з не меншою зухвалістю гатити по Києву, переслідуючи дві головні мети.
За словами експерта, Путін обстрілює Київ не лише заради медійності цих ударів. Є 100% впевненості, що в Росії є мета впливати не тільки на цивільних, обстрілюючи житлові квартали. Начальникові штабу ЗС РФ Герасімову потрібен KPI – показник ефективності, про який йому треба звітувати вище.
Він зауважує, історія свідчить про те, що, коли одна країна вторгається до іншої, то армія країни-загарбника вбиває та знущається з цивільного населення заради залякування. Так примушують здаватися. Таке робила наполеонівська армія, таке робили тевтонці. Є приклади і в історії сучасніших воєнних конфліктів.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив в ефірі "Київ24", що Росія свідомо завдає ударів по житлових кварталах України, намагаючись чинити психологічний тиск на мирне населення та спонукати українців вимагати від влади територіальних поступок. Російський диктатор Володимир Путін живе у "рожевій інформаційній бульбашці".
За його словами, президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. Він продовжуватиме війну попри економічну ситуацію. Диктатор переконаний, що зможе нав’язати Україні вигідні Кремлю умови та представити це як власну перемогу.
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