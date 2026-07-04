До якої межі озвіріє Путін, атакуючи Київ: що задумав диктатор

Київ залишається пріоритетною ціллю країни-агресора. До якої межі озвіріє Путін, атакуючи українську столицю? Що задумав Путін? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Росія нафантазувала собі те, що може зруйнувати Київ

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив в ефірі "ТСН", що протягом наступних тижнів і місяців війни проти України очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, буде з не меншою зухвалістю гатити по Києву, переслідуючи дві головні мети.

За словами експерта, Путін обстрілює Київ не лише заради медійності цих ударів. Є 100% впевненості, що в Росії є мета впливати не тільки на цивільних, обстрілюючи житлові квартали. Начальникові штабу ЗС РФ Герасімову потрібен KPI – показник ефективності, про який йому треба звітувати вище.

"Цей KPI для Росії полягає у тому, щоб зменшити атаки з боку України по російських НПЗ, стабілізувати ситуацію настільки, щоб Україна не перерізала логістику. Яким чином? Росія вважає, що треба знайти всі місця виробництва українських дронів, складські приміщення і знищити все в нуль. Я переконаний, що відсотків 70 росіяни ставлять на військові цілі плюс на знищення енергетичної інфраструктури. І приблизно відстотків 15 росіяни ставлять на терор цивільного населення. Як наслідок – страждають житлові комплекси", — зазначив експерт.

Він зауважує, історія свідчить про те, що, коли одна країна вторгається до іншої, то армія країни-загарбника вбиває та знущається з цивільного населення заради залякування. Так примушують здаватися. Таке робила наполеонівська армія, таке робили тевтонці. Є приклади і в історії сучасніших воєнних конфліктів.

"Припускаю, що Росія нафантазувала собі те, що може зруйнувати Київ, а потім відновити. Тому для них ці руйнування не мають значення", — підсумував експерт.

Путін не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив в ефірі "Київ24", що Росія свідомо завдає ударів по житлових кварталах України, намагаючись чинити психологічний тиск на мирне населення та спонукати українців вимагати від влади територіальних поступок. Російський диктатор Володимир Путін живе у "рожевій інформаційній бульбашці".

"Єдине пояснення – це спосіб психологічного тиску на цивільне населення, щоб те почало тиснути на керівництво, щоб воно здало території", — наголосив Пендзин.

За його словами, президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до справжніх мирних переговорів. Він продовжуватиме війну попри економічну ситуацію. Диктатор переконаний, що зможе нав’язати Україні вигідні Кремлю умови та представити це як власну перемогу.

"Його (Путіна – ред.) тримають у теплій інформаційній бульбашці. Він живе у мріях, що може захопити території і перемогти", — зазначив Пендзин.

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