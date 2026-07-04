До какого предела озвереет Путин, атакуя Киев: что задумал диктатор

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Кравцев Сергей
Киев остается приоритетной целью страны-агрессора. До какого предела озвереет Путин, атакуя украинскую столицу? Что задумал Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в эфире "ТСН", что в течение следующих недель и месяцев войны против Украины глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет с не меньшей дерзостью бить по Киеву, преследуя две главные цели.
По словам эксперта, Путин обстреливает Киев не только ради медийности этих ударов. Есть 100% уверенности, что у России есть цель влиять не только на гражданских, обстреливая жилые кварталы. Начальнику штаба ВС РФ Герасимову нужен KPI – показатель эффективности, о котором ему следует отчитываться выше.
Он замечает, что история свидетельствует о том, что когда одна страна вторгается в другую, то армия страны-захватчика убивает и издевается над гражданским населением ради запугивания. Так заставляют сдаваться. Так делала наполеоновская армия, такое делали тевтонцы. Есть примеры и в истории более современных военных конфликтов.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в эфире "Киев24", что Россия сознательно наносит удары по жилым кварталам Украины, пытаясь оказывать психологическое давление на мирное население и побуждать украинцев требовать от власти территориальных уступок. Российский диктатор Владимир Путин живет в "розовом информационном пузыре".
По его словам, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам. Он будет продолжать войну, несмотря на экономическую ситуацию. Диктатор убежден, что сможет навязать Украине выгодные Кремлю условия и представить это как победу.
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