До какого предела озвереет Путин, атакуя Киев: что задумал диктатор

Киев остается приоритетной целью страны-агрессора. До какого предела озвереет Путин, атакуя украинскую столицу? Что задумал Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россия нафантазировала себе то, что может разрушить Киев

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в эфире "ТСН", что в течение следующих недель и месяцев войны против Украины глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет с не меньшей дерзостью бить по Киеву, преследуя две главные цели.

По словам эксперта, Путин обстреливает Киев не только ради медийности этих ударов. Есть 100% уверенности, что у России есть цель влиять не только на гражданских, обстреливая жилые кварталы. Начальнику штаба ВС РФ Герасимову нужен KPI – показатель эффективности, о котором ему следует отчитываться выше.

"Этот KPI для России состоит в том, чтобы снизить атаки со стороны Украины по российским НПЗ, стабилизировать ситуацию настолько, чтобы Украина не перерезала логистику. Каким образом? Россия считает, что нужно найти все места производства украинских дронов, складские помещения и уничтожить все в ноль. Я убежден, что 70 процентов россияне ставят на военные цели плюс на уничтожение энергетической инфраструктуры. И примерно 15 процентов россияне ставят на террор гражданского населения. Как следствие – страдают жилищные комплексы", — отметил эксперт.

Он замечает, что история свидетельствует о том, что когда одна страна вторгается в другую, то армия страны-захватчика убивает и издевается над гражданским населением ради запугивания. Так заставляют сдаваться. Так делала наполеоновская армия, такое делали тевтонцы. Есть примеры и в истории более современных военных конфликтов.

"Допускаю, что Россия нафантазировала себе то, что может разрушить Киев, а затем восстановить. Поэтому для них эти разрушения не имеют значения", — подытожил эксперт.

Путин не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в эфире "Киев24", что Россия сознательно наносит удары по жилым кварталам Украины, пытаясь оказывать психологическое давление на мирное население и побуждать украинцев требовать от власти территориальных уступок. Российский диктатор Владимир Путин живет в "розовом информационном пузыре".

"Единственное объяснение – это способ психологического давления на гражданское население, чтобы это начало давить на руководство, чтобы оно сдало территории", — подчеркнул Пендзин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам. Он будет продолжать войну, несмотря на экономическую ситуацию. Диктатор убежден, что сможет навязать Украине выгодные Кремлю условия и представить это как победу.

"Его (Путина – ред.) держат в теплом информационном пузыре. Он живет в мечтах, что может захватить территорию и победить", — отметил Пендзин.

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