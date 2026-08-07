До якого повороту у війні готуються українці: опитування показало неочікувану зміну настроїв

Більшість українців не очікує швидкого завершення повномасштабної війни та вважає, що бойові дії можуть тривати щонайменше до другої половини 2027 року. Водночас після весняного спаду знову зросла кількість громадян, які готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно. Про це свідчать результати нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними соціологів, лише 21% українців розраховують, що війна завершиться ще до кінця поточного року. Ще 15% очікують завершення бойових дій у першій половині 2027 року. Натомість майже половина опитаних – 45% — прогнозує, що війна триватиме до другої половини 2027 року або навіть довше. Ще 19% респондентів не змогли визначитися зі своїм прогнозом.

Попри песимістичні оцінки щодо тривалості війни, готовність українців до тривалого спротиву залишається високою. Якщо у квітні лише 48% заявляли, що готові терпіти стільки, скільки буде потрібно, то нині цей показник зріс до 61%, майже повернувшись до рівня початку року.

Водночас суттєво зменшилася частка тих, хто готовий витримувати війну лише кілька місяців або пів року. Якщо навесні так відповідали 29% респондентів, то зараз – лише 20%.

Особливо показовими стали результати в Києві. Незважаючи на регулярні масовані атаки російських ракет і дронів, рівень готовності жителів столиці до тривалого протистояння зріс із 61% у квітні до 69% у липні-серпні. Соціологи також відзначають аналогічну тенденцію в інших регіонах країни, що свідчить про збереження високої стійкості українського суспільства навіть в умовах затяжної війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українці змінили думку: нове опитування показало ставлення до передачі Донбасу Росії.



