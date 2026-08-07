К какому повороту в войне готовятся украинцы: опрос показал неожиданное изменение настроений

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения полномасштабной войны и считают, что боевые действия могут продолжаться по меньшей мере до второй половины 2027 года. В то же время после весеннего спада снова возросло количество граждан, готовых выдерживать войну столько, сколько будет необходимо. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным социологов, всего 21% украинцев рассчитывают, что война завершится еще до конца текущего года. Еще 15% ждут завершения боевых действий в первой половине 2027 года. В то же время почти половина опрошенных — 45% — прогнозирует, что война будет продолжаться до второй половины 2027 года или даже дольше. Еще 19% респондентов затруднились определиться со своим прогнозом.

Несмотря на пессимистические оценки продолжительности войны, готовность украинцев к длительному сопротивлению остается высокой. Если в апреле только 48% заявляли, что готовы терпеть столько, сколько потребуется, то сейчас этот показатель вырос до 61%, почти вернувшись к уровню начала года.

В то же время, существенно уменьшилась доля тех, кто готов выдерживать войну лишь несколько месяцев или пол года. Если весной так отвечали 29% респондентов, то сейчас только 20%.

Особенно показательны результаты в Киеве. Несмотря на регулярные массированные атаки российских ракет и дронов, уровень готовности жителей столицы к длительному противостоянию вырос с 61% в апреле до 69% в июле-августе. Социологи отмечают аналогичную тенденцию в других регионах страны, что свидетельствует о сохранении высокой устойчивости украинского общества даже в условиях затяжной войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинцы изменили мнение: новый опрос показал отношение к передаче Донбасса России.



