Головна Новини Суспільство Війна з Росією До війни з РФ має бути готовий кожен: Зеленський запускає нову систему оборони країни
До війни з РФ має бути готовий кожен: Зеленський запускає нову систему оборони країни

Зброя, полігони та обов'язкові курси: підготовка до захисту держави стане частиною освіти

10 квітня 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який кардинально змінює підхід до підготовки громадян до національного спротиву. Документ уже опубліковано на сайті Верховної Ради України та передбачає впровадження нової системи навчання, що охоплює школярів та студентів.

До війни з РФ має бути готовий кожен: Зеленський запускає нову систему оборони країни

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Йдеться про закон №4826-ІХ, розроблений на основі законопроекту №13347. Його ключова мета – інтегрувати елементи оборонної підготовки у освітній процес. Тепер навчання навичкам національного спротиву стане частиною програми на всіх рівнях – від середньої школи до вищих навчальних закладів.

Зокрема, планується запровадження нової дисципліни "Основи національного спротиву", а також оновлення вже існуючого курсу "Захист України". Підготовка буде обов'язковою всім учнів, незалежно від статі.

Закон передбачає створення спеціалізованих центрів, де студенти та школярі зможуть проходити практичні заняття. Йдеться, зокрема, про тренування з використанням вогнепальної зброї. Такі заняття проходитимуть на полігонах Збройних сил України, сертифікованих стрільбищах, а також із застосуванням сучасних інтерактивних тренажерів.

У документі також враховано окремі категорії громадян. Особи, релігійні переконання яких не дозволяють використовувати зброю, зможуть проходити альтернативні програми підготовки. Люди з інвалідністю чи втратою працездатності звільняються від практичної частини навчання.

Крім того, закон чітко визначає повноваження державних органів, відповідальних за організацію та реалізацію нової системи. Влада розраховує, що такий підхід дозволить сформувати стійку модель національного опору та підвищити готовність суспільства до можливих загроз.

Таким чином Україна переходить від базової військової підготовки до комплексної системи, яка робить оборону країни частиною повсякденного освітнього процесу.

Джерело: https://life.pravda.com.ua/society/v-ukrajini-zaprovadili-novu-disciplinu-zamist-bzvp-314030/
