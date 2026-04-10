Война с Россией К войне с РФ должен быть готов каждый: Зеленский запускает новую систему обороны страны
commentss НОВОСТИ Все новости

К войне с РФ должен быть готов каждый: Зеленский запускает новую систему обороны страны

Оружие, полигоны и обязательные курсы: подготовка к защите государства станет частью образования

10 апреля 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который кардинально меняет подход к подготовке граждан к национальному сопротивлению. Документ уже опубликован на сайте Верховной Рады Украины и предусматривает внедрение новой системы обучения, охватывающей школьников и студентов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Речь идет о законе №4826-ІХ, разработанном на основе законопроекта №13347. Его ключевая цель – интегрировать элементы оборонной подготовки непосредственно в образовательный процесс. Теперь обучение навыкам национального сопротивления станет частью программы на всех уровнях – от средней школы до высших учебных заведений.

В частности, планируется введение новой дисциплины "Основы национального сопротивления", а также обновление уже существующего курса "Защита Украины". Подготовка будет обязательной для всех учащихся, независимо от пола.

Закон предусматривает создание специализированных центров, где студенты и школьники смогут проходить практические занятия. Речь идет, в том числе, о тренировках с использованием огнестрельного оружия. Такие занятия будут проходить на полигонах Вооруженных сил Украины, сертифицированных стрельбищах, а также с применением современных интерактивных тренажеров.

В документе также учтены отдельные категории граждан. Лица, чьи религиозные убеждения не позволяют использовать оружие, смогут проходить альтернативные программы подготовки. Люди с инвалидностью или утратой трудоспособности освобождаются от практической части обучения.

Кроме того, закон четко определяет полномочия государственных органов, ответственных за организацию и реализацию новой системы. Власти рассчитывают, что такой подход позволит сформировать устойчивую модель национального сопротивления и повысить готовность общества к возможным угрозам.

Таким образом, Украина переходит от базовой военной подготовки к комплексной системе, которая делает оборону страны частью повседневного образовательного процесса.

Читайте также на портале "Комментарии" — давление будет колоссальное: Зеленский рассказал, когда наступит самый сложный период в войне.




Источник: https://life.pravda.com.ua/society/v-ukrajini-zaprovadili-novu-disciplinu-zamist-bzvp-314030/
