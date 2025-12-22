До великої катастрофи один крок: названо вкрай серйозну проблему України у війні

Чисельність російських наступальних сил на території України збільшилася до приблизно 710 тисяч осіб, що на сто тисяч більше, ніж у листопаді минулого року. Щоб українські війська змогли ефективно утримувати свої позиції, необхідно активізувати мобілізаційні заходи, повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що у 2025 році Росія сформувала чотири нові дивізії, одна з яких ще перебуває на етапі комплектування та організації. На наступний рік у планах Кремля створити ще три дивізії, а одну з цьогорічних чотирьох — розширити до рівня армії.

"Для того, щоб українські війська могли надійно утримувати позиції, мобілізацію потрібно прискорювати, але водночас слід враховувати потужну інформаційну кампанію Росії. Лише на українську аудиторію в TikTok щороку спрямовують від чотирьох до шести тисяч відео, які дискредитують мобілізацію", — підкреслив Жмайло.

Він додав, що річний бюджет російської пропаганди становить близько одного мільярда доларів, що робить інформаційний тиск на українське суспільство значним.

Експерт наголосив, що мобілізація завжди є примусовим процесом, де йдеться про вибір між неприємним і ще більш неприємним, тому "ідеальної" мобілізації досягти неможливо.

Крім того, Жмайло підкреслив важливість фінансової мотивації військових: "Військовослужбовці на передовій повинні отримувати зарплату від п’яти до семи тисяч доларів. Це стимулюватиме не лише українських бійців, а й ветеранів із країн НАТО та контрактників приватних військових компаній".

Як вже писали "Коментарі", президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив, що у разі відмови Росії від мирної ініціативи слід розглядати можливість посилення санкцій проти Москви. Про це він заявив під час ефіру Fox News.