1000 днів війни стали для Путіна фатальними: у Фінляндії розгромили "досягнення" диктатора

Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив, що у разі відмови Росії від мирної ініціативи слід розглядати можливість посилення санкцій проти Москви. Про це він заявив під час ефіру Fox News.

Фото: з відкритих джерел

"Російська економіка наразі перебуває у складному стані. Вони мають нульове економічне зростання, майже вичерпані валютні резерви, високі відсоткові ставки та серйозну інфляцію. Ситуація не поліпшується. Одним із найпотужніших ударів по їхній економіці стали санкції США проти компаній "Лукойл" та "Роснєфть", – підкреслив Стубб.

Крім того, Росія не досягає успіхів на фронті. За останні 1000 днів вони просунулись на менш ніж 1% території України, що свідчить про провал їхніх стратегічних військових планів. Саме це постійно обговорюється з союзниками, зокрема зі США, додав президент Фінляндії.

Стубб також висловив позитивну оцінку щодо ролі колишнього президента США Дональда Трампа та його команди як посередників у спробах врегулювання конфлікту. На його думку, їхня робота сприяє пошуку компромісів та спрямована на запобігання ескалації.

"Якщо Росія відхилить мирну пропозицію, яку висунули США, Європа та Україна, то посилення санкцій стане логічним кроком. Ці заходи показали свою ефективність і здатні чинити реальний тиск на Москву", – підкреслив Стубб.

