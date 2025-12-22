Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что в случае отказа России от мирной инициативы следует рассматривать возможность ужесточения санкций против Москвы. Об этом он заявил во время эфира Fox News.

Фото: из открытых источников

"Российская экономика находится в сложном состоянии. Они имеют нулевой экономический рост, почти исчерпаны валютные резервы, высокие процентные ставки и серьезную инфляцию. Ситуация не улучшается. Одним из самых мощных ударов по их экономике стали санкции США против компаний "Лукойл" и "Роснефть", — подчеркнул.

Кроме того, Россия не добивается успехов на фронте. За последние 1000 дней они продвинулись на менее 1% территории Украины, что свидетельствует о провале их стратегических военных планов. Именно это постоянно обсуждается с союзниками, включая США, добавил президент Финляндии.

Стубб также высказал положительную оценку роли бывшего президента США Дональда Трампа и его команды как посредников в попытках урегулирования конфликта. По его мнению, их работа способствует поиску компромиссов и направлена на предотвращение эскалации.

"Если Россия отклонит мирное предложение, выдвинутое США, Европой и Украиной, то усиление санкций станет логичным шагом. Эти меры показали свою эффективность и способны оказывать реальное давление на Москву", — подчеркнул Стубб.

Как уже писали "Комментарии", сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на фоне событий у побережья Венесуэлы обратился к бывшему президенту Дональду Трампу с призывом применить жесткие меры против России, в том числе начать захват судов, транспортирующих российскую нефть. Такой сценарий должен быть реализован в случае отказа российского диктатора Владимира Путина от участия в мирных переговорах.