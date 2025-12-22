К большой катастрофе один шаг: названа крайне серьезная проблема Украины в войне

Численность российских наступательных сил на территории Украины увеличилась примерно до 710 тысяч человек, что на сто тысяч больше, чем в ноябре прошлого года. Чтобы украинские войска смогли эффективно удерживать свои позиции, необходимо активизировать мобилизационные мероприятия, сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что в 2025 году Россия сформировала четыре новых дивизий, одна из которых еще находится на этапе комплектования и организации. На следующий год в планах Кремля создать еще три дивизии, а одну из четырех — расширить до уровня армии.

"Для того чтобы украинские войска могли надежно удерживать позиции, мобилизацию нужно ускорять, но в то же время следует учитывать мощную информационную кампанию России. Только на украинскую аудиторию в TikTok ежегодно направляют от четырех до шести тысяч видео, дискредитирующих мобилизацию", — подчеркнул Жмайло.

Он добавил, что годовой бюджет российской пропаганды составляет около миллиарда долларов, что делает информационное давление на украинское общество значительным.

Эксперт подчеркнул, что мобилизация всегда является принудительным процессом, где речь идет о выборе между неприятным и еще более неприятным, поэтому идеальной мобилизации достичь невозможно.

Кроме того, Жмайло подчеркнул важность финансовой мотивации военных: "Военнослужащие на передовой должны получать зарплату от пяти до семи тысяч долларов. Это будет стимулировать не только украинских бойцов, но и ветеранов из НАТО и контрактников частных военных компаний".

