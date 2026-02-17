logo_ukra

До переговорів щодо України у Женеві підключилися ще два високопосадовці
До переговорів щодо України у Женеві підключилися ще два високопосадовці

Американську делегацію посилили генерали, а Кремль анонсував закритий формат та відсутність швидких результатів

17 лютого 2026, 12:51
Автор:
Кравцев Сергей

Американська делегація, яка прибула до Женеви для переговорів із представниками України та Росії, отримала помітне посилення. До дипломатів приєдналися верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич та міністр армії США Ден Дрісколл. Про це повідомила журналістка CNN Хейлі Брітцкі з посиланням на джерела.

До переговорів щодо України у Женеві підключилися ще два високопосадовці

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За її даними, Дрісколл прибув у складі команди, яку очолюють спецпредставник Стів Уіткофф і посланець США Джаред Кушнер. У Вашингтоні заявляють про обережний оптимізм та розраховують на просування у питанні припинення війни.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на джерело в ТАРС стверджують, що консультації вестимуться як мінімум за п'ятьма напрямами: територіальним, військовим, політичним, економічним та безпековим.

Однак у Кремлі одразу дали зрозуміти, що швидких підсумків чекати не варто. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що переговори пройдуть у закритому режимі, без допуску преси, і продовжаться у середу. За його словами, за підсумками першого дня значних заяв не слід очікувати.

Таким чином, незважаючи на посилення американської команди та широке коло тем, формат зустрічі та стримані сигнали з Москви вказують: шлях до реальних домовленостей залишається складним та невизначеним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 17 лютого Женева приймає третій етап тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Головна мета зустрічі – знайти механізми завершення повномасштабної війни. Процес відбувається під помітним впливом адміністрації Дональда Трампа, яка, за даними Reuters, встановила крайній термін для фінальної угоди – червень 2026 року.



Джерело: https://x.com/halbritz/status/2023506680630440390?s=46
