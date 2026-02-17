logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К переговорам по Украине в Женеве подключились еще два высокопоставленных чиновника
commentss НОВОСТИ Все новости

К переговорам по Украине в Женеве подключились еще два высокопоставленных чиновника

Американскую делегацию усилили генералы, а Кремль анонсировал закрытый формат и отсутствие быстрых результатов

17 февраля 2026, 12:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американская делегация, прибывшая в Женеву для переговоров с представителями Украины и России, получила заметное усиление. К дипломатам присоединились верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэн Дрисколл. Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники.

К переговорам по Украине в Женеве подключились еще два высокопоставленных чиновника

Переговоры. Фото: из открытых источников

По ее данным, Дрисколл прибыл в составе команды, которую возглавляют спецпредставитель Стив Уиткофф и посланник США Джаред Кушнер. В Вашингтоне заявляют об осторожном оптимизме и рассчитывают на продвижение в вопросе прекращения войны.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на источник в ТАСС утверждают, что консультации будут вестись как минимум по пяти направлениям: территориальному, военному, политическому, экономическому и вопросам безопасности.

Однако в Кремле сразу дали понять, что быстрых итогов ждать не стоит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом режиме, без допуска прессы, и продолжатся в среду. По его словам, по итогам первого дня значимых заявлений ожидать не следует.

Таким образом, несмотря на усиление американской команды и широкий круг тем, формат встречи и сдержанные сигналы из Москвы указывают: путь к реальным договоренностям остается сложным и неопределенным.

Читайте также на портале "Комментарии" — 17 февраля Женева принимает третий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Главная цель встречи – найти механизмы завершения полномасштабной войны. Процесс проходит под заметным влиянием администрации Дональда Трампа, которая, по данным Reuters, установила крайний срок для финального соглашения – июнь 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/halbritz/status/2023506680630440390?s=46
Теги:

Новости

Все новости