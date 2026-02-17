К переговорам по Украине в Женеве подключились еще два высокопоставленных чиновника

Американская делегация, прибывшая в Женеву для переговоров с представителями Украины и России, получила заметное усиление. К дипломатам присоединились верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии США Дэн Дрисколл. Об этом сообщила журналистка CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По ее данным, Дрисколл прибыл в составе команды, которую возглавляют спецпредставитель Стив Уиткофф и посланник США Джаред Кушнер. В Вашингтоне заявляют об осторожном оптимизме и рассчитывают на продвижение в вопросе прекращения войны.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на источник в ТАСС утверждают, что консультации будут вестись как минимум по пяти направлениям: территориальному, военному, политическому, экономическому и вопросам безопасности.

Однако в Кремле сразу дали понять, что быстрых итогов ждать не стоит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры пройдут в закрытом режиме, без допуска прессы, и продолжатся в среду. По его словам, по итогам первого дня значимых заявлений ожидать не следует.

Таким образом, несмотря на усиление американской команды и широкий круг тем, формат встречи и сдержанные сигналы из Москвы указывают: путь к реальным договоренностям остается сложным и неопределенным.

